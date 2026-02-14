¿Jesús o Jesucristo?

El texto explora la vida de Jesús entre los 12 y 30 años, sugiriendo viajes a Egipto y la India, y su contacto con diversas corrientes espirituales. Predicó una religión más libre y misericordiosa, desafiando el poder político y religioso de su tiempo, lo que le llevó a ser crucificado. El rol de Saulo de Tarso en su transformación en Cristo.
Jesús de Nazaret, profeta judío posteriormente conocido como Jesucristo o Cristo. Figura central del cristianismo.
Estimado lector, desde el comienzo quiero aclararle que este no es un escrito religioso sino más bien de revisionismo histórico. No soy teólogo, tan solo un simple seguidor de Jesús, amante de la verdad y de la justicia. Lo que digo lo siento a flor de piel y hablo porque además no quiero ser cómplice del silencio y de las mentiras que nos imponen desde las esferas del poder.
Hecha esta aclaración, le propongo que me escuche. A los dos nombres que usted leyó en el título los habrá escuchado muchas veces y posiblemente, como palabras, las haya tomado o interpretado como sinónimos, pero no, no lo son. Tienen una parte en común, pero significan algo distinto. Paso a contarle.
El Jesús histórico
El profeta judío que es el protagonista en los Evangelios se llamó Jesús de Nazaret (Galilea), su lugar de nacimiento y el de su infancia. Durante su vida se llamó así y por ese nombre fue conocido. El mote de Cristo fue una adjetivación muy posterior, que cambió el sentido original. Ya hablaré de ello. Jesús vivió una vida profética aproximada a los 33 años.
En su discurso enfrentó en muchas oportunidades a los escribas y fariseos, no acordando con sus palabras, a lo sustentado por el poder religioso político del Templo. Y dada la aceptación que tenía de las mayorías sufrientes de Israel, por el tono socio religioso y político de las denuncias, fue sospechado de encabezar una posible sublevación contra el Imperio Romano y el judaísmo complaciente.
Por eso, en un consentimiento mutuo, acordaron su muerte. Y lo crucificaron no por ser malhechor o ladrón como nos dijeron de sus acompañantes, sino por ser subversivo. La muerte en el cruz, era para los rebeldes a las políticas de Estado, no para castigar a ladrones. Y eso se manifestó en el cartel que pusieron arriba de su cabeza. INRI: Jesús Nazareno (el que pretende ser) Rey de los Judíos.
Sobre su infancia no se sabe nada, solo hay evangelios apócrifos que cuentan suposiciones e inocentadas increíbles. A los 12 años aparece en el Templo discutiendo con los sacerdotes, admirados de su capacidad de análisis de las escrituras. Este dato que parece sólo curioso es muy importante porque habla de la capacidad intelectual de un adolescente, superando el nivel común.
Después de este hecho, desaparece de los evangelios hasta su reaparición en público a los 30 años quizá, todo ese período, la vida de Jesús fue desconocida. El rastreo que se hizo en la modernidad dejó muchas incógnitas pero también varias pistas distintas de religiosidad no habitual entre los judíos.
Se habla de un Jesús visitando varios países como Egipto y la biblioteca de Alejandría que era el mayor centro culturas desde el siglo III a.C.. Hay constancias por testimonios de haber estado en la India con sus brahmanes y allí conoció el Budismo.
Parece que también fue a Irán, Persia y tomó contacto con la espiritualidad del zoroastrismo y al final de ese periplo, recaló en la tierra de los monjes esenios en torno al Mar Muerto (siglo II a.C) allí habría vivido dos años compartiendo una cosmovisión israelita distinta. En esas diversas regiones se contactó con muy diversos maestros de espiritualidad.
Este dato no es menor porque según dicen los estudiosos, la característica de su predicación, no tiene características judías, no es legalista. no es normativa, no está atada a los mandamientos de Moisés o a costumbres rígidas de purificación, no, Jesús es más libre, más amplio y tolerante, es fundamentalmente misericordioso, perdona, no amenaza con castigos, aconseja no increpa a sus paisanos.
Habla de interioridad, de búsqueda de la perfección y de solidaridad con los pobres y los excluidos sociales. Es propenso a la comensalía, o sea, a organizar comidas con sus seguidores y conocidos pecadores que atraía con su bondad, en definitiva, marcó una forma nueva y distinta de predicarlo a Dios.
Fue esa novedad al predicar lo que convocaba a multitudes con sus argumentos y sembrando la esperanza de un cambio. Por eso chocaba con los fariseos, encadenados a la ley y a la rigidez moral mentirosa y resultaban ser como él los llamó “sepulcros blanqueados”.
A partir de los 30 años, aproximadamente, Jesús tuvo una vida de predicador itinerante de una religiosidad que se diferenciaba de la oficial. Nunca hizo hincapié en lo cultual, sí en la oración. Convocaba a multitudes a las cuales enseñaba a descubrir la pureza de su Fe y desde ella asumir la fuerza interior de la rebeldía y la protesta.
Él echó a los mercaderes del Templo porque instalaban una feria comercial en un lugar de recogimiento sacro. Además de publicar el amor de Dios en una cultura despiadada y a veces cruel, resignificó la pobreza. Pobre no se era por voluntad de Dios sino por la avaricia de la aristocracia usurpadora.
Hay ejemplos de ello en los evangelios. Jesús sanaba a los enfermos que confiaban en él solo tocándolos, con la energía que emanaba de sí mismo. Por eso enfervorizaba a las muchedumbres, y convocaba a los pobres y a los sufrientes, nadie en Israel lo hacía: unir el conocimiento de Dios con el amor a Dios.
Solo él que obraba así, en nombre del que llamó su Padre y Padre de todos los que pueden sentirse hijos. Además, aunque haya gente que se resista a reconocerlo, podemos aplicar a su prédica un carácter político porque lo que él decía conmovía los cimientos de legalidad en que se basaba la sociedad en la cual se vivía, recordemos, sometida a Roma, en connivencia con el poder religioso judío.
Por eso, decía, lo mataron crucificándolo, en una conjura religiosa oficial judía e imperial romana. De lo que dijo Jesús se conoce poco, dado que no dejó nada escrito, todo fue oralidad, cuando se dirigía tanto a las muchedumbres como en la intimidad de sus discípulos o amigos.
En esto imitó a Sócrates. Lo que se escribió de lo dicho y hecho por él, se fecha entre los años 50 a 70 para los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas y de 100 a 120 años para el de Juan. Por eso estos textos no tienen un carácter pretendidamente histórico sino religioso.
Es una escritura que se basa en la fe, pretendiendo la adhesión al personaje por lo que fue, ya que poco lo que nos queda de lo que dijo. Lo que Jesús enseñó está en los evangelios a los que se les agregaron las conclusiones de sus seguidores, al tratar los diversos temas teniendo en cuenta las vivencias de esas primeras comunidades.
Durante las persecuciones que sufrieron en los primeros siglos, se ocultaban en catacumbas para celebrar sus reuniones cultuales. Seguramente allí estaba más reciente la figura de Jesús a la que dieron a partir del siglo IV los Concilios. Y en este siglo es donde toma fuerza lo que sigue.
Creo que lo que dio nacimiento a este giro teologal fue como consecuencia de entender a la comunidad religiosa como una Institución civil, jerárquica y ni de lejos democrática como sería la predicada por Jesús. Realidad concreta que se vislumbró entre las comunidades de los primeros siglos.
Digámoslo con todas las letras: Jesús nunca habló de fundar una Iglesia nueva; era judío y como judío quería purificar los postulados que se predicaban, pero no independizarse con un grupo propio.
El Cristo de la fe
A Jesús lo encontramos varias veces en las sinagogas, incluso leyendo las escrituras. La independencia se dio con posterioridad cuando a los “cristianos” no los dejaban entrar en las sinagogas por no acogerse rígidamente a lo testamentario proponiendo nuevas ideas.
Si queremos fundamentarlo en el texto “Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”, les digo que fue un agregado posterior posiblemente para afirmar la autoridad de Pedro frente a Pablo (de nombre original Saulo de Tarso). Jesús nunca pensó hacer una institución distinta con la fe que vivía.
Después de su muerte, como ya expresé anteriormente, sus discípulos y apóstoles comenzaron a reunirse en pequeñas comunidades de reflexión y oración y formaron, ellos sí, diversas mini Iglesias. Iglesia significa pequeña asamblea participativa. Seguramente oraban y hablarían de su Señor y cada día eran más los que vivían la esperanza de un cambio en su doloroso presente.
Cuando los sumergidos y sometidos comenzaron a pensar una forma distinta de vivir, los quisieron borrar, los perseguían, los encarcelaban y los mataban. En las catacumbas hay recuerdos de ello. Esta iglesia tiene mucho que se recogió en el libro “Hechos de los Apóstoles”.
Y aquí viene lo turbio. Un fariseo judío romano, el mencionado Saulo de Tarso, perseguidor de los seguidores de Jesús, al ver la rapidez y fuerza con que estos crecían, decidió sumarse como apóstol de ese Jesús sin haberlo conocido, aunque había sido su contemporáneo.
Recreación moderna de la imagen de Saulo de Tarso, mucho más conocido como san Pablo, llamado el "Apóstol de los gentiles" o el "Apóstol de las naciones".
A Pablo le interesó poco la persona histórica de Jesús y desde un principio trató de darle un cariz de Cristo, palabra griega que distingue y significa “elegido por Dios”. Y como él era teólogo fariseo, se regodeó en atributos que catapultaban esa imagen de trashumante pobre que terminó crucificado.
Con esa nueva calificación de “Cristo”, le dio otro tono a lo que iba a predicar en la cuna de la cultura. El grupo que dirigía esas comunidades que después se llamaron Iglesias domésticas porque se reunían en casas de familias, estaban orientadas por el apóstol Pedro, designado por Jesús antes de su muerte y su hermano Santiago o Lucas, etc.
Cuando Saulo de perseguidor pretende convertirse en predicador, y cambiar de carril, tuvo varias resistencias, entre ellas la de Pedro. Pero Saulo fabricó la historia de la caída el caballo en la que Jesús se le había aparecido y elegido también a él como apóstol y por eso quería integrarse al grupo misionero como humilde “último” apóstol.
Sagaz el hombre. Como era judío por sus padres y romano por haber nacido en Tarso, proponía ser evangelizador de los gentiles griegos. Pero como ya lo enuncié, existía un desnivel cultural.
Atenas era el centro de la cultura helénica, universal, donde brillaban múltiples filósofos y hombres de ciencia y él, Saulo, iba a encontrar resistencia al hablar de alguien que podría ser importante para la humanidad, pero era un judío galileo desconocido que había sido condenado por el poder romano y judío a morir crucificado, muerte propia de los traidores y subversivos.
Y eso además de una vergüenza, era partir de muy abajo,… desde un lugar despreciable. Entonces fueen su retiro en Damasco cuando Saulo pensó que a ese profeta se le podía calificar como “Cristo”, que también puede interpretarse como “Salvador”, “Mesías”, Ungido” (consagrado), es decir “elegido por Dios” para acercarse a los hombres.
No iba a ser el primero ni el último en ser tildado de “Cristo” (elegido) ya que hubo otros, como Buda, Confucio, Zoroastro, Mahoma, etc. Pero desde aquel entonces Jesús el Cristo se impuso y pasó a ser nombrado como “Jesucristo” y eso derivó que en la comunidad de Alejandría a los discípulos de Jesús se los empezó a llamar “cristianos” con un dejo burlesco y este calificativo se extendió hasta nuestros días.
En el siglo IV después de Cristo, entró a tallar el emperador Constantino. Su propósito más preocupante era hacer crecer su Imperio y como vio que los cristianos eran muchos, comenzó amigándose con ellos con un edicto del año 313 admitiéndolos como religión.
Como la estrategia funcionaba en base a prebendas y aportes varios, en el 325 convocó al Concilio de Nicea, algo que no era de su competencia, proponiéndoles a los obispos a los que nombró príncipes de su Imperio, que el Cristianismo sea la religión del Estado siempre que ellos le garanticen la unidad de sus adeptos.
Y el cambio los jerarquizó y amplió su poderío. Pequeña retribución. Y fue así que los obispos, algunos de ellos perseguidos y torturados, pasaron a ser príncipes del Imperio, un cambio radical. Y se vieron llenos de honores y bienes terrenales. Así fue como las sesiones del Concilio estuvieron controladas por Constantino.
No interesaba lo específicamente religiosos sino que lo que se aprobara sirviera para la convalidación del Imperio. Allí se afirmó con fundamentos griegos que Dios era Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto no figuraba ni en la Biblia ni en los Evangelios. Fue una elucubración teológico-filosófica de los estudiosos oportunistas pro griegos.
Jesús nunca habló de una Trinidad. Sí dijo alguna vez a Andrés que le pidió “Señor, muéstranos al Padre” y Jesús le contestó: “Andrés, quien me ve a mí, ve al Padre”, eso no fundamenta la deidad de Jesús, sino solo una unión que podemos llamar mística.
La Iglesia instituida como poder, comenzó a legislar sobre todo lo religioso quitándole a la espiritualidad su necesario espacio natural de libertad. Así nacieron los Sacramentos rígidos, tabicados en normas que prescindían de la libertad de conciencia. Y así la Iglesia tomó poder hasta llegar a matar en nombre de Dios. Su resultado más evidente fue la Inquisición.
Se podría decir sin exagerar que los hombres religiosos se autodefinieron como dioses y de esa forma gobernaron por muchos años haciendo un daño irreparable en Europa y en el Nuevo Continente indoamericano.
La Iglesia Católica tuvo en ciertos períodos, momentos de renovación, el más cercano fue el Concilio Vaticano II (1962-1965) y sus desprendimientos doctrinales en América Latina como fueron los documentos de Medellín y Puebla, a los que los obispos argentinos le dieron poca difusión y casi nada de aplicación.
También hubo aportes teológicos latinoamericanos universales, pero fueron silenciados o desconocidos, creo que por temor a las Dictaduras y de ser declarados herejes o inadecuados por las autoridades religiosas.
Voy cerrando. Hay que volver a Jesús. Volver a descubrirlo en el predicador caminante que decía que a Dios hay que adorarlo “en espíritu y en verdad” (Juan 4, 23/24). No son necesarios los templos y muy excepcionalmente los mediadores.
Dios está en todo lo que existe, en la naturaleza, en los ríos, en las montañas, en los amaneceres, en los mares, las plantas y en las flores, ”Hermano sol, hermana luna” decía San Francisco de Asís. Modernamente, mucho han sumado Baruc Espinoza y Albert Einstein en su concepción de Dios. Descubrir a Dios en los humanos, en el Universo, en el corazón de los humildes, en el dolor de los que sufren.
Jesús sigue crucificado, condenado por los poderosos y hay que bajarlo de la cruz para que resucitemos al hombre nuevo y resucitemos todos a una argentina nueva, distinta, justa, democrática y cristiana. La institución Iglesia, sea Católica o Protestante, tiene que cambiar volviendo a la pedagogía de Jesús o en pocos años desaparecerá. Crece una esperanza.
El papa León XIV dijo: “Vengo a limpiar la Iglesia”. Pretende hacer desaparecer todo lo que todavía tiene de imperial y vetusto, y hacerla nuevamente Pueblo de Dios. El papa Francisco ya había dicho en su momento que era necesario “pastores con olor a oveja”. Hay que reinterpretar la fe, el evangelio y actualizar la teología con los aportes de la modernidad.
Y hay que retomar el espíritu de las primeras comunidades cristianas, las que sentían a Jesús muy cercano y no se enredaban en explicaciones teológicas innecesarias para imponer lo incomprensible.
Hay que mirar hacia atrás para saber desde dónde partimos y definir hacia dónde vamos y a dónde queremos llegar. Pero esto es un acuerdo entre todos los hombres del mundo, limpios, de buena voluntad y con capacidad para amar. Nuestro país lo necesita y es urgente.