"Jesús, dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm…"

Transitando ya las primeras semanas del año 2026, la Palabra de Dios, una vez más, nos sale al encuentro con un mensaje nuevo, fresco y motivador. En el centro del Evangelio de hoy está esta bella idea: "Jesús dejando Nazaret, bajó a Cafarnaúm, y se estableció junto al lago. Desde entonces comenzó a predicar diciendo: Conviértanse, porque el Reino de Dios está cerca (…)".
Mis queridos amigos: dejar Nazaret y bajar a Cafarnaúm para Jesús implicaba un cambio radical y profundo en su vida. Debía salir del mundo tranquilo, seguro, de lo cotidiano, de lo previsto, abriéndose a lo desconocido.
Para realizar su misión, llama a los apóstoles, formando el pequeño grupo de "Los Doce" y comienza la vida pública con un proyecto de Dios claro y contundente: "Conviértanse, porque el Reino de Dios está cerca". A partir de allí, toda su vida estará orientada a vivir y realizar la voluntad de Dios.
La Palabra de Dios se hace vida en nuestra vida: Jesús nos llama hoy para que seamos sus discípulos-misioneros. Esta invitación es urgente porque existe el peligro real de quedarnos en Nazaret, es decir, en la comodidad del templo celebrando el culto, olvidándonos que la misión verdadera grana en la calle.
Bajar a Cafarnaúm para los cristianos significa llevar el Evangelio a los nuevos escenarios socio-económicos, políticos y religiosos de nuestra Patria. Dejar Nazaret y descender a Cafarnaúm, significa llevar la "Buena Noticia" al mundo de las increencias; al mundo de la cultura sin Dios; donde reina el ateísmo práctico y la indiferencia religiosa; donde triunfan los violentos e irrespetuosos.
En estas circunstancias... ¿La Iglesia, puede guardar silencio? ¿Puede renunciar a alzar su voz en los nuevos "Areópagos"?
El 26 de enero de 2026 se cumplen ciento doce años del fallecimiento del sacerdote cordobés José Gabriel Brochero, quien, en su época y en su contexto, supo descender de Nazaret a Cafarnaúm para anunciar el Evangelio gozosamente. Lo llevó a los ranchos y lo acerecó a los corazones de los serranos para que se enamoraran de la persona de Jesús y de sus enseñanzas.
El Santo Cura Brochero transformó la vida de los serranos, logrando unir la evangelización con la promoción humana, porque no solo se ocupó de la vida espiritual, sino que les enseñó a vivir mejor con los valores evangélicos, a trabajar por el bien común, formando ciudadanos.
El cura Brochero hizo lo que Jesús dijo: abrió escuelas, fue pionero en abrir un colegio para niñas, proyectó el ferrocarril, y entre todos hicieron caminos, acequias, diques, telégrafos. ¡Qué bello ejemplo para todos nosotros! Qué lindo sería que conozcamos un poco más de su vida y de su obra.
¡Qué distinta sería nuestra Patria Argentina si los que la habitamos practicásemos más estas bellas actitudes patrióticas y cristianas! ¿Acaso, algo nos impide ser buenos cristianos, pensar más en los demás que en nosotros mismos y en nuestro "bolsillo"?
Hoy debemos preguntarnos: ¿Qué significa para nosotros dejar Nazaret y bajar a Cafarnaúm? ¿Qué pasos debríamos dar para que seamos agentes de cambio y transformación del mundo desde el Evangelio?
Qué bello es constatar que muchos creyentes y no creyentes a lo largo de la historia se han esforzado por vivir las enseñanzas de Jesús. Uno de ellos fue Martin Luter King. A los treinta y cinco años pronunció un discurso inolvidable, "I have a dream" ("Tengo un sueño"), que cambió la vida de millones de personas.
Cuando en su país los negros casi no tenían derechos, les quemaban sus casas y sus iglesias, no podían ir a las mismas escuelas que los blancos, frente a 200.000 personas él testimonió:
"Sueño que un día, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos blancos puedan sentarse juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo que todos los hombres somos iguales. Sueño que mis hijos vivirán en un país donde no serán juzgados por el color de su piel sino por los rasgos de su personalidad (…)".
Mis queridos Amigos. El mundo de hoy necesita que nosotros vivamos comprometidos con la Iglesia y con la sociedad, bregando por el bien común de todos. Pidamos a Dios que seamos personas decididas, profetas de Cristo en nuestra sociedad cada vez más individualista y cómoda. Que nunca renunciemos por miedo o por conveniencia a cuestionar lo que debe ser cuestionado.
Un presbítero católico, un cura gaucho
José Gabriel del Rosario Brochero, nació en Santa Rosa de Río Primero en 1840. Se formó en el Seminario de Córdoba y el 14 de noviembre de 1866 fue ordenado sacerdote. Primero desempeñó su ministerio sacerdotal en la catedral de la capital cordobesa, destacándose por su entrega incondicional en la asistencia de los enfermos y moribundos de la epidemia de cólera que azotó a dicha ciudad.
El 19 de noviembre de 1869 fue elegido vicario del departamento San Alberto y más tarde fue destinado como cura párroco a la zona de Traslasierra, con sede en la localidad de Villa del Tránsito, la que a partir de 1916 llevaría su nombre.
Desde las Altas Cumbres, divisando el valle, vio que estaba todo por hacer. Allí, asumió como propias las necesidades de la gente. Con sus manos construyó iglesias y capillas, levantó escuelas y abrió caminos entre las montañas, animando a los pobladores a acompañarlo.
San Cura Brochero fue un pastor dotado de gran espíritu de sacrificio y extraordinaria caridad pastoral y social, sirvió a la gente más pobre del campo, compartió su vida y promovió en ella la elevación humana y religiosa, especialmente a través de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Fue un verdadero "pastor con olor a oveja", al decir del papa Francisco.
La devoción profunda que tuvo a la Virgen María lo abrió a las necesidades de cada persona. Como la Virgen en las Bodas de Caná, también Brochero supo decir a Jesús: "no tienen agua", "no tienen educación", "no tienen caminos", "no tienen medios acordes para encontrarse como hermanos y comercializar sus productos".
Brochero vivía apasionado por la tarea evangelizadora, quería contagiar a los demás con la alegría que venía del Evangelio y de Jesús. Al visitar a la gente en sus casas, les decía: "Aquí vengo a darles música. Si en mi corazón no llevo la caridad, ... ¿puedo llamarme cristiano?
Al final de su vida, enfermó de lepra como resultado de convivir con enfermos que padecían esa enfermedad, compartiendo inclusive el mate con ellos. Por esa razón quedó sordo y ciego antes de morir, el 26 de enero de 1914.
Brochero fue declarado venerable por el papa Juan Pablo II en 2004 y beatificado en una ceremonia presidida por el cardenal Ángelo Amato en la pequeña localidad cordobesa de Villa Cura Brochero el 14 de septiembre de 2013, durante el pontificado de Francisco. Fue canonizado el 16 de octubre de 2016, en una celebración presidida por el propio Jorge Bergoglio.
¿Qué nos dice a nosotros? Hoy el Santo Cura Brochero nos anima, como bautizados, a salir a las fronteras, a las periferias, allí donde nuestro pueblo fiel más lo espera y valora. Nos invita ir hacia los que no conocen el amor de Dios porque no se les ha anunciado o porque la cruda realidad que les toca vivir les habla de que Dios pareciera estar ausente de sus vidas.
Verdaderamente, contemplando la vida del "Cura Gaucho", podemos decir: "Qué bella es la vida entregada al servicio de los demás".