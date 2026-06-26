Murió el 26 de junio de 1982

Saulo Benavente: el creador que hizo del espacio escénico un acto de pensamiento

Referente de la escenografía argentina, entendía la escena como una interpretación del mundo. A 44 años de su muerte, se recuerda también su paso por Santa Fe, donde participó de las actividades del Instituto de Cinematografía.