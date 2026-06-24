En 1922 con sus paisajes de Italia

El pintor que "curó" la nostalgia de los inmigrantes de Santa Fe

Las obras de Decoroso Bonifanti se exhibieron en el recién inaugurado Museo Rosa Galisteo. El diario Santa Fe afirmó: "los paisajes del Piamonte y de la Liguria les harán revivir el recuerdo de la bella tierra donde nacieron". Hoy, 24 de junio, se celebra un nuevo aniversario de su nacimiento.