Martín Rodríguez Galisteo

Hace 96 años, Santa Fe inmortalizó con un busto al hombre que le dio una "casa para el arte"

La obra, realizada por José Fioravanti, fue inaugurada en junio de 1930, en el marco del segundo aniversario de la muerte del impulsor del Museo Rosa Galisteo. El homenaje reunió a las principales autoridades de la época.