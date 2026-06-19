Homenaje al pintor y charla abierta

El misterio detrás del "silencio espeso" de los cuadros isleños de Ricardo Supisiche

En un diálogo con Jorge Taverna Irigoyen, recuperado del archivo de El Litoral, el reconocido artista santafesino cuenta por qué su obra no busca el mero retrato de canoas y lagunas, sino captar el “latido” del hombre de la costa.