Al promediar junio de 1978, el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez fue el epicentro de un salón que concentró a los referentes de lo que se entendía en ese momento como el "nuevo grabado y dibujo" en el país.
La muestra de 1978 que reunió a "Yuyo" Noé y Ernesto Deira en el Rosa Galisteo
Un repaso por la exposición que trajo las propuestas estéticas de los referentes de la Nueva Figuración a la capital provincial. Fue en una edición que contó también con figuras de la talla de Osvaldo Romberg y Luis Fernando Benedit.
Era una muestra correspondiente al Premio Benson & Hedges y que contó con la participación de "algunos de los artistas más relevantes de la plástica nacional", según apuntó El Litoral en una crónica publicada el 17 junio.
La ceremonia contó con la presencia del entonces subsecretario de Cultura de la provincia, Héctor Luis de Galarreta; también estuvo presente el que fuera por muchos años director del Instituto de Estudios Etnológicos y Coloniales, el también consumado artista Agustín Zapata Gollán.
Nuevas expresiones
Quien por ese entonces conducía los destinos del museo, Nydia Pereyra Salva de Impini destacó los certámenes como el promovido por Benson & Hedges.
"Permiten no sólo confrontar valores, sino también concretar verdaderos panoramas de nuevas expresiones, lenguaje, técnicas y movimientos plásticos, dentro del concierto general", aseguró la funcionaria.
"Y es altamente valedero que la organización y puesta en marcha de estos valores emerjan no sólo desde la faz oficial, sino como en este caso, de una empresa de prestigio dentro y fuera del país, y que apoya en todos sus medios y entusiasmo a una labor de calificado relieve cultural", agregó.
Los galardonados
Hay que prestar particular atención a los artistas premiados en esta oportunidad en Santa Fe, dada la relevancia que ya tenían o tomarían muchos de ellos.
El primer premio de grabado fue conferido a Osvaldo Romberg, el primer premio de dibujo a Luis Fernando Benedit y a Miguel Ángel Bengochea. A su vez, obtuvieron menciones honoríficas en dibujo José De Monte y Hugo Abernini.
Romberg, nacido en Buenos Aires, en 1938, estuvo vinculado al Instituto Torcuato Di Tella y en los 70 fue uno de los primeros en incursionar en el videoarte. Antes de su muerte, en 2019, era consultor de la Universidad de Pennsylvania.
Artistas de jerarquía
Asimismo, en aquella muestra de 1978 se exhibieron obras de Carlos Arnáiz, Remo Bianchedi, Ernesto Deira, Mercedes Esteves, Luis Frangella, María Helguera, Hugo de Marziani, Gabriel Messil, Josefina Robirosa y Carmelo Carra.
Sin embargo, entre los nombres merece subrayarse el de Luis Felipe Noé, quien falleció el año pasado. Junto con Rómulo Macció y Ernesto Deira (que también figura en la muestra) "Yuyo" conformó el grupo de la Nueva Figuración que marcó los nuevos rumbos del arte argentino del siglo XX.
Aquella histórica exposición estuvo abierta al público hasta el 2 de julio del 78 y posteriormente siguió camino hacia Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta, Neuquén y Mar del Plata. Sin embargo, escribió una página más entre las muchas que tiene Santa Fe en su vínculo con las artes plásticas.