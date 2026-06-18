Junto a otros destacados artistas argentinos

La muestra de 1978 que reunió a "Yuyo" Noé y Ernesto Deira en el Rosa Galisteo

Un repaso por la exposición que trajo las propuestas estéticas de los referentes de la Nueva Figuración a la capital provincial. Fue en una edición que contó también con figuras de la talla de Osvaldo Romberg y Luis Fernando Benedit.