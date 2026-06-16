Borges, el Martín Fierro y el grabado

La muestra que trajo los mundos de Roberto Páez a Santa Fe en junio de 1974

La exposición, inaugurada en El Galpón, reunió obras de un creador que ilustró clásicos de la literatura y generó una poética sostenida en la energía del trazo y la libertad de la imaginación. Una crítica de Jorge Taverna Irigoyen en El Litoral permite reconstruir detalles de aquel acontecimiento.