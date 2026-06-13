Hay una foto que nunca se sacó, pero que se puede reconstruir gracias a los archivos y a la imaginación. Es la tarde del 25 de mayo de 1922 en la ciudad de Santa Fe. Los salones del museo recién inaugurado están "artísticamente engalanados", según la crónica del diario Santa Fe de ese día.
El Rosa Galisteo abrió dos convocatorias para seguir escribiendo una historia que comenzó en 1922
El 103° Salón Anual Nacional y el 9° Certamen Hugo Padeletti ya reciben postulaciones. Son herramientas mediante las cuales el museo amplía su patrimonio, estimula la creación y promueve investigaciones sobre la cultura santafesina.
Entre las familias de alcurnia y las autoridades, el trabajo de dos pintores acapara la atención de todo el mundo: Decoroso Bonifanti, "celebridad italiana de prestigio mundial" y Antonio Alice, el autor de "La muerte de Güemes". Más recordado entre los santafesinos, quizás, por sus obras sobre los Constituyentes de 1853.
El flamante director, Horacio Caillet-Bois, es saludado como garantía de que "la institución hallase en buenas manos". El Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez acaba de nacer, y con él, la promesa de que Santa Fe no sería reconocida solamente por su riqueza agropecuaria.
"Es hora de que nuestros ojos encuentren un sitio donde recrearse en la belleza artística", escribía el periodista del diario Santa Fe.
Pasaron 104 años desde esa inauguración y el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe abrió dos convocatorias que encarnan, cada una a su modo, la misión que el museo fue desplegando durante más de un siglo: el 103° Salón Anual Nacional de Santa Fe y el 9° Certamen Hugo Padeletti.
Las inscripciones se abrieron el pasado 10 de junio de 2026 a través del sitio web del museo. Son dos convocatorias que coexisten en el mismo calendario y se complementan: el Salón estimula la creación, el Padeletti estimula, en cambio, el pensamiento sobre esa creación.
Un salón con mucha historia
Pocos fenómenos culturales pueden arrogarse la continuidad del Salón Anual Nacional de Santa Fe. Desde su primera edición en 1922, realizada en el mismo acto inaugural del museo, hasta esta edición, el certamen no dejó de convocarse.
No es un dato menor: en un país donde las instituciones culturales suelen ser las primeras víctimas de los recortes presupuestarios y los vaivenes políticos, la continuidad del Salón representa, en sí misma, un acto de resistencia.
Pero lo que lo hace irreemplazable es su función patrimonial. A lo largo de su historia, fue una de las principales vías de adquisición para el acervo del Rosa Galisteo, incorporando obras de artistas modernos y contemporáneos que hoy conforman uno de los conjuntos patrimoniales más significativos de la Argentina.
Pequeño formato
La edición 2026 incorpora una novedad: el pequeño formato. Las obras participantes no podrán superar los 40 centímetros por lado.
La decisión tiene que ver con las obras de remodelación actualmente en curso en el edificio del museo, pero el anuncio institucional señala que "lejos de limitar la convocatoria, esta decisión habilita la oportunidad de poner en valor un tipo de obra presente en el patrimonio del Museo y arraigada en una extensa tradición artística".
El certamen convoca a artistas o colectivos argentinos o extranjeros con al menos tres años de residencia continua en el país, mayores de 18 años, y acepta obras y proyectos en distintas variantes materiales, espaciales y conceptuales.
Podrán ser piezas bidimensionales y tridimensionales, pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, instalaciones, obras audiovisuales, digitales y performáticas. Cada participante puede presentar hasta dos obras. El jurado seleccionará hasta 25 obras para integrar el Salón.
Los premios y el jurado de 2026
Los galardones para esta edición son: el Premio Adquisición Gobierno de la Provincia de Santa Fe de 5.000.000 de pesos y tres premios de estímulo de 2.000.000 cada uno, otorgados por el Ministerio, por el propio Museo y por la Selección Horacio Caillet-Bois, dedicada a artistas nacidos o con residencia en la provincia de Santa Fe.
El jurado estará integrado por Victoria Noorthoorn, licenciada en Artes por la UBA y magíster en Estudios Curatoriales por Bard College, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires desde 2013 y curadora de referencia en el campo internacional.
También por Lali Martínez Spaggiari, artista visual y directora de Patrimonio y Museos de la ciudad; y María Menegazzo Cané, curadora y gestora cultural, maestranda en Arte y Sociedad Latinoamericana por la UNICEN, que co-dirige Ministerio de Arte, plataforma de gestión y pensamiento.
El poeta que miró el arte como quien escucha
Como señalamos antes, si el Salón Anual es el certamen de la creación, el 9° Certamen Hugo Padeletti es el del pensamiento sobre esa creación. Y que ese certamen lleve el nombre de Hugo Padeletti tiene directa relación con el tipo de inteligencia que debería orientar la investigación artística.
Padeletti, poeta, artista visual, ensayista, fue una de las figuras más singulares de la cultura santafesina del siglo XX. Su obra poética, tardíamente reconocida a nivel nacional, tejió vínculos entre la experiencia mística, la percepción visual y la escritura; entre el Oriente y la pampa, entre el budismo y el litoral.
El Certamen convoca a investigadores argentinos o extranjeros con más de tres años de residencia continua en el país a presentar proyectos originales cuyo objeto de estudio sea el Museo Rosa Galisteo: su patrimonio, su historia, sus artistas o sus prácticas pedagógicas y expositivas.
El proyecto ganador deberá desarrollarse y concluir en un plazo de 11 meses, con un estímulo de 2.500.000 pesos. En este caso, el jurado estará integrado por Nidia Maidana, profesora de Letras de la UNL e investigadora especializada en semiótica visual; Lucía Laumann, especialista en mujeres artistas e historia del grabado.
También por Milena Gallipoli, doctora en Historia por UNSAM/CONICET y responsable del Área de Investigación del Museo de la Cárcova, autora de "La victoria de las copias" y "Las rutas del yeso", ambos publicados en 2025.
Las implicancias de "sostener"
El anuncio del 103° Salón Anual Nacional y el 9° Certamen Hugo Padeletti es la confirmación de la voluntad de sostener una institución centenaria y de que el Estado provincial considera que la producción artística y la investigación sobre el arte merecen recursos públicos y convocatoria formal.
En un momento en que el debate sobre el financiamiento de la cultura ocupa el centro de la agenda política argentina, estos espacios son la condición material para que artistas e investigadores puedan trabajar.
El diario Santa Fe, en 1922, celebraba la inauguración del museo subrayando que la región debía ser valorada por algo más que su potencia económica. Sin saberlo, estaba señalando algo que todavía vale: una comunidad que solo cuida sus recursos financieros pero relega sus recursos simbólicos, a la larga se empobrece.