Una entrevista en el final de su vida

Gustavo Cochet en las páginas de El Litoral: arte, exilio y memoria

En junio de 1978, un año antes de su muerte, un cronista de El Litoral visitó al pintor y grabador en su casa de Funes. La entrevista permite evocar la trayectoria de un artista que vivió el siglo XX con intensidad vital y artística.