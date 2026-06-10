El viernes 12 de junio, a las 20, Balhaus Estudio (Balcarce 1856) abrirá sus puertas para la inauguración de Proyecto Sur. Es una muestra colectiva que reúne a tres artistas de formación y disciplinas diferentes alrededor de un eje común, el paisaje patagónico, pensado desde lo estético, lo emocional y lo visual.
Tres miradas sobre la Patagonia: una muestra colectiva desembarca en Santa Fe
Proyecto Sur inaugura este viernes en Balhaus Estudio con obras de Ale Sackmann, Bárbara Bavdaz y Lucila Dighero. La exposición reúne distintas técnicas y abordajes que colocan el eje en el paisaje patagónico.
Las participantes son Ale Sackmann, ilustradora botánica que trabaja con tinta, plumín y acuarela; Bárbara Bavdaz, acuarelista formada y radicada en Bariloche; y Lucila Dighero, pintora porteña con trayectoria en muestras y certámenes nacionales.
Las tres se presentan juntas bajo una propuesta que apunta al cruce de lenguajes. La pregunta es qué ocurre cuando miradas distintas entre sí se detienen frente a un mismo territorio y lo interpretan, cada una a su manera.
La inauguración del viernes no será un hecho aislado. Como actividad previa, Balhaus Estudio realizará seminarios los días 10 y 11 de junio, en los que las artistas compartirán procesos de trabajo y reflexiones vinculadas con su práctica.
Obras que conversan entre sí
Ale Sackmann contó a El Litoral que Proyecto Sur nació hace algunos meses en Bariloche, a partir de una afinidad que fue creciendo entre las integrantes del colectivo.
"Nos empezamos a conocer a través de los dibujos de cada una. Comenzamos a dibujar afuera, a compartir, surgieron encuentros muy especiales y salió una muestra en Bariloche que tuvo una recepción muy linda, muy buena respuesta. Eso nos motivó a seguir adelante", relató.
Para la artista, uno de los aspectos más valiosos de la experiencia fue el diálogo entre las obras. "Lo que más nos gustó fue cómo las obras iban dialogando entre sí. Era como un encuentro en sí mismo. No competían, sino que cada obra le daba espacio a la otra y así mostraban algo especial", explicó.
Esa misma búsqueda es la que intentarán trasladar a Santa Fe. "Mostrar la maravilla que nosotras vemos y que tanto nos asombra. Nos interesa que eso quede reflejado en el papel e invitar a la gente a acercarse a mirar aquello que nos inspira, especialmente la naturaleza. En mi caso, sobre todo las flores de mi propio jardín", señaló.
Según explicó Sackmann, Proyecto Sur busca precisamente transmitir esa capacidad de asombro y poner en valor distintas formas de observar una misma realidad.
"La propuesta es mostrar cómo, frente a una misma imagen, cada artista encuentra algo diferente para transmitir, dibujar o pintar. Es una manera de compartir nuestra forma de trabajar", indicó.
La actividad que se desarrollará en Balhaus incluirá además instancias participativas. "Estamos invitando a la gente a venir a dibujar y pintar junto a nosotras", adelantó. En cuanto a las técnicas que se podrán apreciar, detalló que ella trabajará con plumín y tinta, mientras que las otras integrantes del grupo lo harán a través de la acuarela.
Finalmente, expresó su entusiasmo por la visita a la ciudad. "Las tres estamos muy contentas de estar en Santa Fe, de conocer la ciudad y de encontrarnos con Pisca, que es una persona maravillosa y además una excelente profesional. Estamos muy motivadas por esta experiencia", concluyó.
De Bariloche a los festivales internacionales
Bárbara Bavdaz nació y creció en Bariloche, donde desarrolló desde la infancia una relación estrecha con los paisajes patagónicos y las actividades al aire libre. "La naturaleza es refugio e inspiración en mi obra", sostiene la artista, para quien el agua ocupa un lugar protagónico dentro de su universo visual.
Su formación artística comenzó en la adolescencia, en el taller de Dolores Fallada, mediante el dibujo académico y la escultura. Más tarde estudió Bioquímica y ejerció esa profesión durante años, mientras continuaba explorando la acuarela de manera autodidacta.
En 2007 profundizó en la técnica en el taller de Carolina Gutovnik, en Bariloche. Posteriormente amplió su formación mediante plataformas digitales y festivales internacionales, participando en talleres con reconocidos acuarelistas nacionales e internacionales.
En 2024 obtuvo el primer premio en el concurso Plein Air del Festival Internacional de Acuarela Yaku, realizado en Río Cuarto. Ese mismo año presentó su primera muestra individual, Refugios, en la Sala Frey de Bariloche.
Desde entonces participó en muestras colectivas nacionales e internacionales en Chile, México e Italia, incluyendo las ediciones 2025 y 2026 de Fabriano in Acquarello. Su obra Winter Time quedó entre las veinte mejores de la categoría paisaje en el Festival Ríos de Color de México 2025.
En noviembre de ese año fue invitada al Festival de Acuarela de Frutillar, en Chile, donde realizó una demostración y un workshop. "La acuarela es una oportunidad, un desafío; me invita a plasmar lo que veo y siento", define Bavdaz sobre su vínculo con la técnica.
Del registro a la emoción
Lucila Dighero nació en Buenos Aires el 6 de septiembre de 1966. Egresó de Florida International University como docente y ejerció esa profesión durante años. Su formación artística comenzó con Marizú Terza y continuó con María Luz Seghezzo, quien le brindó una sólida base en dibujo académico y pintura al óleo.
Hace una década inició una búsqueda orientada hacia una pintura más sintética y expresiva. Fue entonces cuando comenzó a trabajar la acuarela en el taller de María Adela Naím, técnica que continúa desarrollando hasta la actualidad.
En ese cambio aparece el núcleo de su propuesta artística: dejar atrás la representación exacta para construir una interpretación emocional de aquello que observa.
"Me gusta soltar la mano y dejar que el agua ocupe su lugar como coautora de la obra. Lo inacabado y lo difuso son parte de mi lenguaje. Prefiero insinuar antes que explicar, dialogar con lo que vi, pero también con lo que sentí. No busco una representación exacta, sino una interpretación emocional", describe.
Ha realizado una muestra individual en la Casa de las Culturas Villa Carmen, en Tigre, y participó en diversas muestras colectivas, entre ellas las realizadas en la Sala Frey de Bariloche junto a Acuarelistas Argentinos, el 101° Aniversario del Palacio Barolo y encuentros de Manchas Plein Air en Buenos Aires.
Su obra fue seleccionada para certámenes de Artvilo, Premios UB y Museo Casa Carnacini. Además obtuvo el Segundo Premio en la muestra Bio-Inspiración de Estímulo Bellas Artes.
Ilustración botánica desde San Isidro
Ale Sackmann nació en San Isidro el 4 de noviembre de 1970. Es decoradora profesional y se especializa en ilustración botánica con tinta, plumín y acuarela.
Entre los momentos más importantes de su recorrido artístico destaca el encuentro con Pisca Garrote, cuyas palabras impulsaron su obra en una etapa significativa de su desarrollo, y también con Juan Lascano, cuyos consejos enriquecieron su camino creativo.
Su participación en una muestra conjunta en la Sala Frey de Bariloche contribuyó a consolidar su presencia dentro del circuito de las artes visuales y forma parte del recorrido que hoy comparte junto a Bavdaz y Dighero en Proyecto Sur.