Exposición en Balhaus Estudio

Ricardo Celma: la mística detrás de lo real

Caracterizado por su hiperrealismo conectado con lo metafísico, el artista trajo a Santa Fe algunas obras de pequeño formato y bocetos de cuadros célebres. En diálogo con El Litoral repasó hitos de su trayectoria como su encuentro con el Papa Francisco o su actual colaboración con la serie “La Casa de los espíritus”, como así también su mirada sobre la disciplina.