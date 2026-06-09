Del archivo de El Litoral

"Los invitados del fuego": el retrato colectivo de una generación de ceramistas

En junio de 1979, la Galería Color abrió sus puertas a una muestra de cerámica cuyo título parece literario. Casi medio siglo después, aquella reunión de artistas es como una “instantánea” de una generación que dejó huellas hondas.