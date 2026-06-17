Creado por Antonio Alice

"La muerte de Güemes": el cuadro que le dio “rostro” a un héroe sin retratos

En el centenario de 1910, Alice decidió pintar las últimas horas del general argentino fallecido en los combates por la Independencia. Así nació una pintura importantísima para la memoria nacional, que permanece en Salta y tuvo que ser restaurada hace cuatro años.