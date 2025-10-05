Supisiche y la isla: de la realidad al sueño metafísico

Con el objetivo de difundir el trabajo de artistas plásticos santafesinos de distintas épocas, Diario El Litoral y Santa Fe Arte iniciaron un ciclo de entrevistas con especialistas. ¿La premisa? Tender puentes entre las generaciones actuales y las figuras que marcaron la pintura de la provincia.
En este marco, surgió una entrevista con el arquitecto y especialista en artes visuales Guillermo Aleu, quien desde hace muchos años investiga y colecciona obras de artistas de la región. Su mirada se posó, a modo de punto de partida, sobre la figura de Ricardo Supisiche, uno de los referentes de la pintura santafesina del siglo XX.
El viaje que lo cambió todo
"Suelo decir que Supisiche fue quien, de algún modo, profesionalizó la plaza. Y eso ocurre a partir de un viaje decisivo a Europa en los años 1950-1951, financiado por un coleccionista entrerriano. Allí vio las vanguardias europeas de primera mano: el futurismo, el naturalismo, la pintura metafísica", introduce Aleu.
Ese periplo significó un antes y un después. "Al retorno de ese viaje, deja atrás el realismo objetivo y comienza a explorar un discurso visual metafísico. Fue un quiebre en el arte santafesino. Introduce las vanguardias europeas en Santa Fe, pero sin abandonar nuestro paisaje: pinta la isla, aunque en clave metafísica", explica.
Metafísica y paisaje, el sello Supisiche
Para Aleu, el aporte central de Supisiche fue la universalización del paisaje santafesino. "En vez de representar de manera realista las costumbres del isleño, cambia la forma de ver. Crea escenarios oníricos, altera luces y atmósferas. Lo cotidiano se vuelve trascendente. Lo local adquiere un horizonte universal".
La influencia se hizo sentir muy pronto. Su estilo influyó en la creación del Grupo Setúbal. "Su discurso metafísico trasciende el ámbito local. Pinta la isla, pero en realidad habla de soledad y existencia, temas universales", subraya Aleu.
El diálogo con Matías Molinas
Uno de los contrapuntos más ricos de la plástica santafesina es el que se establece entre "Supi" y Matías Molinas. "Siempre digo que ese binomio es fundamental: Molinas es físico, Supisiche metafísico", apunta Aleu.
"Matías retrata la isla de manera visceral, matérica, concreta, Supisiche la eleva a un plano etéreo. Su técnica de veladuras en óleo desmaterializa la imagen; la de Molinas con espátula, la hace tangible", describe.
La obra "Ropa tendida"
Entre las piezas de "Supi" figura la acuarela "Ropa tendida", que integra la colección de Santa Fe Arte. "Es una escena doméstica, pero tratada con recursos metafísicos: el horizonte elevado, la síntesis de elementos en composición triangular, la figura humana diminuta en un arenal inmenso", señala Aleu.
"Lo cotidiano se vuelve reflexión existencial. Es menos dramática que otras obras, pero condensa el sello de Supisiche", explica.
Incluso, agrega, la paleta cromática de "Supi" conecta lo local y lo universal. "Un espectador en Noruegareconoció en sus azules y grises el paisaje de su propia tierra. Eso demuestra cómo lo local dialoga con cualquier geografía del mundo".
De la metafísica al surrealismo
La trayectoria de Supisiche puede dividirse en tres etapas: el período realista inicial, la transición tras su viaje a Europa y el ciclo metafísico, que lo consagró. Sin embargo, hubo un tercer momento: el surrealismo.
"A partir de obras como 'El nacimiento de un fantasma', rompe con lo anterior y crea una mitología propia de seres fantasmagóricos, influida por leyendas de la isla y relatos orales. Allí se permite todos los excesos del surrealismo, consolidando un lenguaje personalísimo", detalla Aleu.
Un artista esencial
Pasaron más de 70 años de ese viaje que transformó su mirada, pero la obra de Ricardo Supisiche sigue siendo referencia obligada en la plástica santafesina. "Pintaba la isla, pero hablaba de la condición humana. Esa es su grandeza".
