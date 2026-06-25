Fue en junio de 1970

El homenaje que reunió más de medio siglo de arte santafesino en una sola muestra

Con motivo de la inauguración de su nueva sede en calle Ituzaingó, la Sociedad de Artistas Plásticos Santafesinos organizó aquel año una exposición colectiva dedicada a 17 creadores fallecidos. ¿Quiénes eran?