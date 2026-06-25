A finales de junio de 1970, en el número 2133 de la calle Ituzaingó, la Sociedad de Artistas Plásticos Santafesinos abrió las puertas de su nuevo local, hecho que fue reflejado por El Litoral a través de una columna de Jorge Taverna Irigoyen, publicada el día 25 de junio de aquel año.
El homenaje que reunió más de medio siglo de arte santafesino en una sola muestra
Con motivo de la inauguración de su nueva sede en calle Ituzaingó, la Sociedad de Artistas Plásticos Santafesinos organizó aquel año una exposición colectiva dedicada a 17 creadores fallecidos. ¿Quiénes eran?
"Por muchas circunstancias esta apertura ha sido significativamente auspiciosa. Ante todo, frente a una nueva casa siempre nacen nuevas esperanzas de vida proficua, generosamente proyectada", escribió el crítico.
Luego refiere que la entidad, "luego de un período de cierta crisis", estaba resuelta a volver a unir "a gran parte de sus asociados y a muchos nuevos, para tratar de infundir entusiasmo de trabajo".
Asimismo, destaca que "la circunstancia de que este empeño renovador coincida con la inauguración de un nuevo local, bien iluminado y acogedor, es sin duda un comienzo feliz".
Un homenaje concebido desde la memoria
Pero el dato más interesante, el que justifica que estemos evocando hoy aquel hecho, es que la institución abrió las puertas de su entonces nueva casa con una muestra colectiva en homenaje a los artistas locales desaparecidos.
"Este gesto de recuerdo a los compañeros que vieron frustrada su labor de creación revela igualmente un elevado sentido en la organización de las actividades", afirmó Taverna.
Un total de 17 pintores, escultores, dibujantes y grabadores santafesinos fueron comprendidos en el "justo homenaje": Banús, Cabedo, Carriére, Cingolani, D'Annunzio, Estrada Bello, Flores, Lauría, Marsal, Mula, Paganini, Planas Casas, Ponzi, Roussy, Sannuto, Taverna Irigoyen y Vicente.
"Más de medio siglo de arte santafesino está representado en los mismos, a través de escuelas y academias, de labores silenciosas, de premios y distinciones nacionales, de monumentos y museos", afirmó Taverna.
"A través del tiempo que ha transcurrido inexorable sobre muchas de estas obras, se advierte sin embargo que, por sobre todo, estuvieron impulsadas con autenticidad, dentro de un noble espíritu creador, por encima de otros halagos pasajeros", agregó.
Más allá de la muestra, el homenaje se extendió también a las figuras de Horacio Caillet-Bois, Luis León de los Santos y Martín de la Peña, "hombres que mucho hicieron en Santa Fe para que las artes plásticas ocuparan un lugar digno, representativo, en el campo general de la cultura".
Tres trayectorias entre muchas otras
De la mayoría de estos artistas nos hemos referido con frecuencia en esta sección, pero cabe mencionar a tres que no han sido (todavía) protagonistas de esta serie de notas que venimos realizando desde 2023.
El primero es Juan Mula, nacido en Santa Fe en 1901 y fallecido en la misma ciudad el 21 de abril de 1963. Integrante del grupo pionero de pintores de Santa Fe, fue docente en la Escuela de Dibujo y Pintura dependiente del Museo Provincial de Bellas Artes.
Sus trabajos están "atentos al río, su entorno y sus habitantes, tópico transitado en esa época, y así, fueron al encuentro del litoral, sus paisajes y su gente", escribió el propio Taverna en “Cien años de pintura en Santa Fe”.
Otra figura a destacar es Gladys Roussy de Giudici, nacida en Santa Fe en 1917 y fallecida en la misma ciudad el 23 de agosto de 2008. Formada junto a Ricardo Supisiche, José Domenichini y Oscar Herrero Miranda, su expresión pictórica fue, según Taverna Irigoyen, de corte expresionista.
Por último, cabe rescatar a Edith Sannuto (1935-1965), poco conocida producto de su temprana muerte. "Sus dibujos de calidad real, buscan decir lo más con lo menos: líneas y tramas de síntesis máxima, reducido formato, contrastes planos y líneas de evocadora conjunción", afirmó Taverna.
La persistencia de la memoria
A la distancia, la exposición de 1970 es un intento de fijar una memoria. Es que la historia del arte, y Santa Fe no es la excepción, se nutre de figuras célebres y de esos otros creadores cuya obra permanece dispersa y silenciosa a la espera de nuevas miradas.