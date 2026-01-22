Del Vaticano a Santa Fe

"Lo venció una incurable nostalgia": la despedida silenciosa de Juan Cingolani

Había nacido el 22 de enero de 1859 en Italia, donde forjó su prestigio. Radicado en Santa Fe a principios de siglo, falleció sin homenajes ni reconocimiento pleno. La ciudad que ayudó a formar artísticamente recién empezó a valorarlo después.