El pintor uruguayo y su marca en la región

La red que unió a Santa Fe con Joaquín Torres García, figura central del arte latinoamericano

Coleccionistas, intelectuales, conferencias y donaciones integran una trama cultural reconstruida por Cristina Rossi, doctora en Historia y Teoría del Arte. En diálogo con El Litoral, la investigadora cuenta cómo se forjaron los vínculos entre Santa Fe y el maestro uruguayo.