Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Con más de una década de trayectoria en la danza contemporánea independiente, la compañía Vendaval fue seleccionada para participar en la gala benéfica Danzar por la Paz, un reconocimiento a su recorrido artístico.
Sábado 27 de junio
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La compañía santafesina Vendaval participó de la gala solidaria "Danzar por la Paz" con un homenaje a Mercedes Sosa.
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Sábado 27.6.2026
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"Es un enorme orgullo formar parte de un evento tan significativo", expresó su directora, Paz Meza, quien destacó que compartir escenario con artistas de todo el país fortalece la visibilidad de la creación independiente surgida desde el interior.
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