Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

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Sábado 27 de junio

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La compañía santafesina Vendaval participó de la gala solidaria "Danzar por la Paz" con un homenaje a Mercedes Sosa.

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Con más de una década de trayectoria en la danza contemporánea independiente, la compañía Vendaval fue seleccionada para participar en la gala benéfica Danzar por la Paz, un reconocimiento a su recorrido artístico.

Mirá tambiénEl lenguaje de la danza como puente solidario: Vendaval participó de la gala "Danzar por la Paz"

"Es un enorme orgullo formar parte de un evento tan significativo", expresó su directora, Paz Meza, quien destacó que compartir escenario con artistas de todo el país fortalece la visibilidad de la creación independiente surgida desde el interior.

Revista Nosotros 27/06 by El Litoral

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