En beneficio de UNICEF

El lenguaje de la danza como puente solidario: Vendaval participó de la gala "Danzar por la Paz"

Con más de una década de trayectoria en la danza contemporánea independiente, la compañía santafesina dirigida por Paz Meza subió al escenario con un emotivo homenaje coreográfico a Mercedes Sosa, fusionando el arte con el compromiso social.