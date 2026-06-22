Con más de diez años de trayectoria construyendo un lenguaje propio e independiente dentro de la danza contemporánea, la compañía Vendaval sumó un hito fundamental en su historia al ser seleccionada para participar en la gala benéfica Danzar por la Paz. El evento, que reúne a destacados exponentes de la disciplina, representa no solo una vitrina de prestigio sino una validación al trabajo sostenido desde las provincias.
El lenguaje de la danza como puente solidario: Vendaval participó de la gala "Danzar por la Paz"
Con más de una década de trayectoria en la danza contemporánea independiente, la compañía santafesina dirigida por Paz Meza subió al escenario con un emotivo homenaje coreográfico a Mercedes Sosa, fusionando el arte con el compromiso social.
“Para Vendaval es un enorme orgullo y una gran emoción formar parte de una gala tan significativa”, expresó Paz Meza, directora de la compañía. “Representa un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando y una oportunidad para seguir visibilizando la creación artística independiente. Como compañía del interior del país, poder compartir escenario junto a talentosos artistas nos impulsa a seguir creciendo y proyectándonos”, añadió, destacando el valor de descentralizar la escena artística nacional.
El arte como herramienta de transformación social
Más allá del despliegue técnico y estético, el núcleo de esta edición estuvo signado por la solidaridad. Los fondos recaudados en la velada fueron destinados a los programas que UNICEF Argentina lleva adelante para proteger los derechos de la niñez en todo el territorio.
Para la agrupación, esta articulación le otorga un sentido superador al hecho escénico. "Creemos profundamente que el arte tiene la capacidad de generar empatía y tender puentes entre las personas. Poder poner la danza al servicio de una causa que promueve y protege los derechos de las infancias nos conmueve y nos compromete aún más con lo que hacemos", reflexionó Meza, concluyendo que la expresión artística debe entenderse como una herramienta clave para construir conciencia, comunidad y esperanza.
Homenaje a Mercedes Sosa: "Zona de Promesas" en movimiento
La propuesta artística de Vendaval en el escenario estuvo profundamente ligada a las raíces culturales y a la memoria colectiva, ya que esta edición de la gala rindió tributo a la icónica Mercedes Sosa.
La compañía conmovió al público con la interpretación de dos piezas de fuerte carga emotiva: "Zona de Promesas" (en la recordada versión de "La Negra" junto a Gustavo Cerati) y "Deja la Vida Volar" (junto a Pedro Aznar). Según explicó su directora, ambas obras dialogan con el legado artístico y humano de Mercedes desde una mirada contemporánea, resaltando valores como la sensibilidad, la esperanza y la fortaleza. El objetivo fue ofrecer una experiencia cercana, invitando al espectador a conectar con la resiliencia, la libertad y la celebración de la vida a través del movimiento.
Desafíos y el valor de la cultura independiente
Tras cosechar aplausos y reconocimientos en diversos festivales del país, los horizontes de Vendaval apuntan a la sustentabilidad de su proyecto autogestivo. Mantener un elenco estable, con una identidad y lenguaje propios, requiere de un entramado de apoyo que excede el esfuerzo de los propios artistas.
"Nuestro principal desafío es seguir sosteniéndonos como compañía independiente", enfatizó Meza. De cara al futuro, la meta es seguir creando y habitando nuevos escenarios, convencidos de que el arte es un motor de inspiración necesario para estos tiempos. No obstante, la directora dejó en claro la necesidad de políticas de fomento: "Es fundamental que los proyectos culturales independientes cuenten con el acompañamiento necesario para poder sostenerse y crecer. Fortalecer estos espacios significa impulsar la creación, favorecer la circulación de propuestas artísticas y enriquecer el desarrollo cultural de nuestras comunidades".