Danza contemporánea

Vendaval celebra su década con el reestreno de "Viva la Vida"

Dirigida por María Paz Meza e inspirada en la primera obra de la compañía, llega esta creación que recrea los paisajes de la vida de Frida Kahlo. La función de esta puesta interpretada por 15 artistas en escena será el domingo 22 de marzo a las 21, en la Sala Marechal del Teatro Municipal “1° de Mayo”.