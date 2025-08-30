Vendaval celebra 10 años con “Viva la vida”, un homenaje a Frida Kahlo

El espectáculo recrea el universo de la icónica pintora mexicana Frida Kahlo, atravesado por la intensidad de su vida, su dolor, sus tragedias, sus pasiones y desamores.
La compañía santafesina Vendaval llega a sus 10 años de creación con una propuesta que conjuga danza, poesía y memoria: “Viva la vida”. La obra, inspirada en la primera puesta del grupo, se presentará el sábado 30 de agosto a las 21 horas en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457, Santa Fe).
El espectáculo recrea el universo de la icónica pintora mexicana Frida Kahlo, atravesado por la intensidad de su vida, su dolor, sus tragedias, sus pasiones y desamores.
“Viva la vida es una declaración, una pulsión y el deseo intenso de vivir. Es celebrar la vida y resistir aún en la adversidad, en la soledad y en el dolor”, expresan desde la compañía.
La obra propone una experiencia sensible y conmovedora, donde los paisajes escénicos convierten “el dolor en poesía y la poesía en danza”. Con esta impronta, la danza se vuelve un lenguaje que ilumina la oscuridad, con una mirada que exalta la rebeldía y la humanidad de Kahlo.
Vendaval, a lo largo de estos diez años, ha construido un camino de exploración estética que combina danza contemporánea, teatro físico y un fuerte anclaje en temáticas humanas y sociales. “Bailar el dolor para que la obra ilumine” es el lema que atraviesa esta propuesta aniversario, reafirmando la identidad del grupo en la escena santafesina.
Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del Centro Cultural Provincial o a través de contacto directo con la compañía.
El valor es de $15.000 más $300 de costo de servicio e impresión del ticket.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.