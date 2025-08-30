En el centro cultural

Vendaval celebra 10 años con “Viva la vida”, un homenaje a Frida Kahlo

La compañía santafesina Vendaval llega a sus 10 años de creación con una propuesta que conjuga danza, poesía y memoria: “Viva la vida”. La obra, inspirada en la primera puesta del grupo, se presentará el sábado 30 de agosto a las 21 horas en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457, Santa Fe).