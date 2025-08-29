Guía para el fin de semana: recitales, peñas, homenajes y teatro independiente

Este fin de semana, Santa Fe propone una programación cultural que recorre música, teatro, danza y cine. Más que una sucesión de espectáculos, es una serie de citas que muestran cómo la ciudad articula tradición, memoria y nuevas búsquedas.
Este fin de semana, Santa Fe propone una programación cultural que recorre música, teatro, danza y cine. Más que una sucesión de espectáculos, es una serie de citas que muestran cómo la ciudad articula tradición, memoria y nuevas búsquedas.
El viernes se abre con la voz intimista de Camilú en Tribus, mientras que la Peña Trasfoguero en El Solar de las Artes vuelve a encender la raíz popular. A la par, la Escuela de Espectadores celebra una década de pensamiento crítico y el Conicet proyecta "Kromdraai", un cruce entre ciencia y narración audiovisual.
El sábado la danza ocupa el centro con Vendaval y su homenaje a Frida Kahlo, acompañado por una oferta diversa: homenajes ricoteros, nuevas lecturas del tango y puestas teatrales que interrogan la historia y lo contemporáneo.
El domingo desplaza la mirada hacia lo comunitario. El Festival del Botánico propondrá música y feria al aire libre, mientras que por la noche habrá jazz, teatro y tributos. A continuación, la grilla completa para disfrutar un fin de semana.
Camilú a las 21 en Tribus
Camilú llega a Santa Fe para presentar "Amor de mi herida", su tercer álbum de estudio. La artista se estará presentando en trío set acompañada por guitarra y teclado, llevando al escenario un show renovado cargado de emociones y poesía. Como artista invitada estará la santafesina Yasmín Benseñor. Trasnoche: Matt Hungo y la Hot Band.
Peña Trasfoguero a las 21 en El Solar de las Artes
Será una noche de música, danza y encuentro. La brasa sigue encendida, con la misma energía y espíritu de siempre. Organiza el Instituto Artiguista de Santa Fe.
Ciclo Cine & Ciencia a las 19 en el auditorio del Conicet
La segunda edición de “Cinecia”, el ciclo destinado a la comunidad científica, académica, estudiantes y público general interesado, se realizará cada viernes de agosto. Esta vez se proyectará “Kromdraai, descubriendo al primer ser humano”.
Escuela de Espectadores: Fecha 4 a las 15 en el Centro Cultural Provincial
La Escuela de Espectadores celebra su décimo aniversario. Habrá una clase magistral de filosofía del teatro, entrevistas con Mariano Tenconi Blanco y Mari Delgado y una función de la obra de teatro-comedia: “Drácula transilvando bajito”.
"Un paseo por Liverpool" a las 20.30 en el Foro Cultural UNL
HexaVocal presenta “Un paseo por Liverpool”, un recorrido por algunas obras de The Beatles a través del canto coral. El ensamble vocal está conformado por Aranguiz Esteban, Andrés Mernes, José Zanaschi, Gabriela Garbarini, Gabriela Sánchez y Julián Jerdt.
"Diario de una existencia" a las 21 en Valeri Montrul
Un escritor en la búsqueda de las palabras para escribir, debatiéndose en su consciencia femenina y masculina mientras el tren está por llegar. Dirigen María Agustina Arriola y Tamara Scheffer. Repite el sábado.
"Juana en una nube" a las 21 en el Foro Cultural UNL
La obra propone una mirada sobre la cotidianidad de Juana, un personaje atravesado y en tensión permanente entre su necesidad y su deseo, que habita un mundo que está, una vez más, al borde del abismo.
Cauces Sessions Volumen 5: Vl Sextus a las 21 en Fundación Cauces
Es un proyecto musical de jóvenes santafesinos, que surge después de un intenso proceso artístico en las Mentorías para la autogestión en la música, bajo la coordinación de Cesar Andino, referente del rock santafesino.
La Gambeta a las 21 en Luz y Fuerza
El programa cómico deportivo que es un boom en redes sociales, ahora en un show en vivo en el teatro para fans, seguidores y público general. Cuatro periodistas y opinólogos de la información se complementan en un delirio humorístico.
Teatro en el Mercado a las 21 en el Mercado Progreso
En esta oportunidad, en el marco del ciclo se presentará la obra teatral “El Casting, (o la penúltima oportunidad)”.
Encuentro internacional de coros de adultos mayores a las 17 en el Paraninfo
El evento es organizado por el Área de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Bienestar de la UNL, que durante 2025 celebra diez años de funcionamiento.
"Catarsis divina" a las 21 en Estudio Barnó
Antígona, Electra y Fedra –tres mujeres trágicas del imaginario clásico– se encuentran en una sesión de terapia grupal conducida por el Doctor Pablo. ¿El escenario? Una Cámara Gesell. ¿Los testigos? El público, que se convierte en parte activa de esta experiencia. Repite sábado y domingo.
La Gran 7 a las 21 en Demos
Después de un tiempo sin presentaciones en vivo, la banda vuelve a los escenarios con un espectáculo pensado para reencontrarse con su público y repasar sus tres discos. Artista invitada: Luz Pereyra.
"Otelo o la prueba del pañuelo" a las 21 en La 3068
Es una versión libre de "Otelo, el moro de Venecia" de Shakespeare. Actúan: José Pablo Viso, Luciana Brunetti y Raúl Kreig. La asistencia de dirección es de Agustina Gudiño y la dirección general de Sergio Abbate.
Estudio Vocal a las 21 en Hub
Estudio Vocal presenta su formato íntimo musical, con las voces de Cintia Ser, Jeremías Souroujon, Viviana Toledo, Norberto Verde y Carolina De Feo.
"La dama, su perrito, su amante y el escritor" a las 21 en El Taller Casa de Arte
Ruben Von der Thüsen asume este unipersonal, atravesando diferentes personajes con la solvencia de su trayectoria actoral. Humor, juego escénico y emocionalidad marcan esta propuesta que rescata el universo chejoviano desde un texto inédito.
"Musicales a la carta" a las 21 en Stanley
La compañía independiente de danza jazz y teatro musical Abythos, presenta el comienzo del ciclo junto a Music Club y artistas locales invitados; que engloba la experiencia del varieté, la revista porteña, los grandes musicales y los clásicos del cine.
"Viva la Vida" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Vendaval, compañía santafesina de danza contemporánea, celebra su décimo aniversario. “La puesta está inspirada en la primera obra de Vendaval y gira en torno al universo de Frida Kahlo”, explica la directora de la compañía, Paz Meza.
Patada de Elefante a las 21 en La Moreno
Fundada en el año 2002 por Gustavo Angelini, Patada de Elefante se consolidó como una de las propuestas más auténticas y con mayor identidad.
"Ha, cuando se corre la bruma" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Continúa en cartelera la obra de la Comedia UNL 2025, dirigida por Sofía Gerboni y Javier Bonatti, con producción de la Compañía Las Margaritas. En un futuro estremecedor y gris, la memoria se convirtió en un problema a resolver: ocupa espacio, confunde, es frágil, ilógica, improductiva.
Regios a las 21 en Tribus
Regios regresa a Tribus para homenajear lo mejor del rock and roll de todas las épocas, con covers de distintas bandas y géneros.
Bravos muchachitos a las 21 en Hub
Bravos Muchachitos llega a El Hall de Hub con un show diferente: los grandes éxitos de El Indio y Los Redondos en formato electroacústico. La banda se formó en 2020 con la idea de ofrecer un homenaje a la obra de Los Redondos y de Carlos “Indio” Solari.
"Estoy relajada" a las 21 en Uhlalá
Es el primer unipersonal de la actriz e influencer, donde cuenta cómo fue su recorrido hasta llegar al teatro. Con su particular estilo de humor que la destaca en redes sociales, sube al escenario a todos sus personajes.
Raíces musicales a las 21 en el Teatro Municipal
Con espíritu innovador y respeto por la tradición, Raíces Musicales invita al público a sumergirse en las formas renovadas del Tango.
Recital de invierno a las 21 en Demos
Las voces de Puente Estudio, junto a una banda en vivo, proponen un viaje sonoro que recorre clásicos inolvidables y propuestas contemporáneas. Cada interpretación será un puente entre tradición y modernidad, en un ambiente íntimo y vibrante que te va a emocionar.
"Niños expósitos" a las 21 en la 3068
Dos hombres que, criados como niños expósitos, ejercen de monaguillos y traman un plan: quedarse con la parroquia de Santa Eludiges. Actúan: Fernando Belletti y Omar Jacquier.
Ecléctico a las 21 en Stanley
Es una banda conformada por Tati Piccirilli, Sofía Biole, Luce Bertaina, Matías Lemos, Julián Monje, Eric Daneri, Leandro Cova y Fede Retamoso. Ofrece jazz, blues y pop.
"La Felicidad SRL" a las 21 en La Abadía
Dos señoras, Greta y Marianela, hermanas, se embarcan en el negocio próspero del fraude. Entre engaños, complicidades y delirantes argumentos despluman de a poco a una pareja ingenua. Dramaturgia y dirección: Sergio Cangiano.
No tan Boleros a las 21 en El Solar de las Artes
El grupo explora el cancionero romántico latinoamericano, reversionando boleros, rancheras, tangos, folklores, cumbias y otras músicas populares.
"Martina Chapanay" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Vestigios de la historia argentina se reúnen para entrelazarse con lo poético y el imaginario de las directoras en una puesta de tintes minimalistas donde el cuerpo convoca al ritual que devuelve a esta mujer indómita.
Festival del Botánico a las 14 en el Jardín Botánico
Tendrá lugar la tercera edición del festival con la Gorda Azul presentando Tiburón XXL y el cierre musical del Grupo Cali. Además, se realizarán actividades artísticas y recreativas, junto a dispositivos lúdicos y educativos y feria de emprendedores y gastronómicos. El evento es con ingreso libre y gratuito.
Pepi Dallo Grupo a las 20 en el Foyer del Centro Cultural Provincial
Es un cuarteto de jazz que presenta standards del género. Los artistas que estarán en el escenario son Seba López, Cristian Bórtoli, Gonza Díaz y Pepi Dallo.
Teatro en píldoras a las 20 en la 3068
Un espectáculo con escenas breves, intensas y divertidas que van a sorprender. Dirección: Raúl Kreig y Vanina Monasterolo.
Festival Nacional a las 21 en Tribus
Llega una nueva edición del festival con los shows de Viejas Intoxicadas (homenaje a Viejas Locas e Intoxicados) y Los Cancheros (tributo a Los Piojos).
"Heriberto, un hombre discreto" a las 20 en el Centro Cultural Roma
Se presenta la obra santafesina dirigida por Sergio Cangiano y protagonizada por Lucas Avilé.
"Historias en Cinta" a las 20 en el Centro Cultural Provincial
Escenaria Grupo, de Reconquista, presenta una obra de teatro con música en vivo, danza y artes visuales. Dos amigos que crecieron en una pequeña ciudad en los 80, comparten recuerdos y reflexionan sobre cómo ese mundo cambió.
