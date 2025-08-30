¡Erreway anuncia su show en Santa Fe!

En medio del show que brindaron este viernes en el Movistar Arena, Erreway anunció su fecha en Santa Fe, como parte de su Tour 2025. La banda llegará a la ciudad para revivir sus clásicos inolvidables junto con las nuevas canciones en una noche única que promete emoción, nostalgia y una energía inigualable.
Con la presencia estelar de LALI en “Para cosas buenas”, Erreway comenzó esta noche su saga de shows en el Movistar Arena y anunció su llegada a Santa Fe en lo que será una velada inolvidable.
Erreway, la banda argentina reconocida en el mundo entero, que nació como parte de la serie juvenil Rebelde Way, creada por Cris Morena, vuelve a los escenarios tras 20 años. Sus canciones con estilo pop rock marcaron a toda una generación. Sus integrantes unidos por el amor hacia la música a pesar de las restrictivas reglas académicas de la Elite Way School, son los más queridos por el público: Camila Bordonaba vuelve al ruedo junto a sus grandes amigos Felipe Colombo y Benja Rojas.
Ahora la espera terminó, el anhelo de miles de fanáticos se cumplió y Erreway vuelve a los escenarios de Argentina, y en el marco de su Tour 2025 llegarán al Estadio del Club Unión el 7 de noviembre con una presentación impactante, acompañada de una química inigualable con el público, demostrando que a pesar de los años, nada cambió. La música de Erreway nos sigue uniendo, los recuerdos forjados nos siguen acompañando, nuevas generaciones se suman y la magia se renueva.
La preventa de entradas estará disponible a partir del lunes 1 de septiembre a las 12 hs con Tarjeta Visa de Naranja X.
Mientras que la venta general será el martes 2 de septiembre a las 12hs con todos los medios de pago y continúa disfrutando de un 15% off con tu tarjeta de débito de Visa Naranja X o 3 cuotas cero interés con tu tarjeta de crédito de Visa Naranja X. A través de www.movistararena.com.ar.
Luego de haber anunciado su vuelta a los escenarios en varios países, los protagonistas expresaron a través de las redes sociales su profunda alegría por estar muy cerca de sus seguidores compartiendo nueva música y escribiendo momentos inolvidables en este nuevo camino.
"La felicidad que tengo es absoluta. Salir a girar con mis amigos. Nos vemos por ahí", Benjamín Rojas.
"Gracias, gracias siempre por el cariño y la paciencia!! Estamos muy emocionados!! Nos vemos pronto!!!!!", Felipe Colombo.
Erreway es una banda de pop rock argentina formada en el año 2002 durante la grabación de la exitosa telenovela “Rebelde Way”, interpretada por Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Felipe Colombo y Benjamín Rojas. A lo largo de su carrera, obtuvieron un enorme reconocimiento tanto en Argentina como en Latinoamérica y Europa, donde recorrieron República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Perú, Panamá, Paraguay, Chile, Costa Rica, además de Israel y España.
Luego de dos años viajando por diferentes países, la banda decidió seguir cada uno su rumbo despidiéndose de los escenarios hasta el 2007, donde regresan a España tres de sus integrantes: Camila, Felipe y Benjamín, para volver a tocar en vivo ante miles de personas las canciones de siempre más las del nuevo álbum que habían estrenado titulado “Memoria”.
A lo largo de la carrera sumamente exitosa que mantuvieron, lanzaron 3 álbumes de estudio: en 2002 “Señales”, 2003 “Tiempo” y en 2004 “Memoria”. Además, tuvieron la oportunidad de tener sus discos en vivo con las mejores canciones que sonaban en cada show, como: “Erreway en Israel” en 2004, “Erreway en concierto” y “El disco de Erreway” ambos en 2006 y “Erreway: Box set” en 2007.
Durante el 2004, debutaron en la pantalla grande con su propia película “Erreway: 4 caminos”, marcando el cierre de la historia luego de haber culminado las grabaciones de la telenovela Rebelde Way. La conmovedora cinta, que obtuvo más de 290.000 espectadores, estaba situada en el rumbo que tomó la banda luego de finalizar el colegio en la reconocida “Elite Way School” y los protagonistas, Camila Bordonaba, Luisana Lopilato, Felipe Colombo y Benjamín Rojas se embarcan en una aventura recorriendo diferentes destinos a través de su música.
Después de unos años, volvieron a estrenar un nuevo disco con las recopilaciones de sus icónicas canciones titulado “Erreway: Grandes éxitos” en 2017. Para el 2020, llegó “Erreway: Remixes + inéditos” y en 2021 “Vuelvo”, este último ya en formato trío con Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas. Para el 2024, llegaron dos singles estreno “Coulotte sexy” y “Dos segundos”, donde ambos ya cuentan con millones de reproducciones en las plataformas digitales.
Cris morena, una vida imaginando mundos mágicos
Cris Morena es una productora indiscutida, y cada contenido que vino de su creación fue un éxito rotundo. Tal es así que sus telenovelas “Chiquititas”, “Verano del 98”, “Rebelde Way”, “Floricienta”, “Amor mío”, “Alma Pirata” y “Casi ángeles” obtuvieron 13 nominaciones y 7 estatuillas ganadas en los Premios Martín Fierro.
En los Premios Gardel, recibió un total de 9 nominaciones y 2 estatuillas ganadas. La reconocida Academia Latina, “Latin Grammy”, consideró en 2002 a “Chiquititas” y en 2005 a “Floricienta y su banda” para ser nominadas en la categoría “Mejor álbum infantil”.
En el año 1979, comenzó su carrera como compositora musical para destacados artistas y producciones. Entre sus composiciones más conocidas están: “Rinconcito de luz”, “Pimpollo”, “Corazón con agujeritos”, “Corazones al viento”, “A ver si pueden”, “Nada nos puede pasar”, “Tiempo”, “Que nos volvamos a ver”, “Hay un lugar” y “Flores amarillas”, entre otros.
Cris Morena empezó a producir programas de televisión en el año 1991 con “Jugate conmigo". Chiquititas fue la primera ficción de la reconocida productora, convirtiéndose en una de las franquicias más populares de la televisión argentina, que cambió la forma de producir, vender y exportar programas locales.
En 2024, obtuvo su homenaje en el Cris Morena Day organizado por Olga, el canal de Streaming desde su amado Teatro Gran Rex acompañada por sus grandes talentos como su eterna Chiquititas Agustina Cherri, Lali Espósito, Peter Lanzani, China Suárez, Benjamín Rojas y Felipe Colombo.
Los galardones continuaron para la brillante Cris en los Martín Fierro en reconocimiento a su trayectoria donde se repasaron sus grandes y acertadas creaciones que acompañaron y marcaron el crecimiento de miles de personas.
El 2 de septiembre de 2024, Cris Morena nos volvió a sorprender con el estreno de "Margarita, que tu cuento valga la pena", el spin off de la serie Floricienta para la plataforma Max y Telefé, que se convirtió en un enorme éxito.
Sobre Dale Play
Dale Play es de las mayores empresas de entretenimiento en Hispanoamérica creada por el empresario de la industria musical argentina Federico Lauria.
Con su principal foco en el desarrollo de artistas, Dale Play está compuesta de tres unidades de negocio principales:
Dale Play Live (previamente Lauria Entertainment) | productora de shows en vivo con casos de éxito como Bad Bunny, Daddy Yankee, Karol G, Residente, Maluma, Luis Miguel, Camilo, Travis Scott entre otros grandes artistas.
Dale Play Management | Unidad dedicada al management y desarrollo de artistas a nivel global encabezados por Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Rels B, Airbag y Lali.
Dale Play Records | Sello discográfico compuesto por los artistas que lideran el movimiento musical de las nuevas generaciones representado por nombres como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Rels B, Paulo Londra, Callejero Fino, Rei, La Joaqui y con base en Argentina, España, US y México expandiéndose así globalmente.
