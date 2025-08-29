Distinguida en el Concejo Municipal

Daniela Tabernig: la voz de Santa Fe que recorre el mundo

El jueves, en una ceremonia íntima, los ediles entregaron el “Beneplácito por la trayectoria” a la soprano, hoy residente en España. En la ocasión, charló con los presentes sobre ese camino que la llevó a los grandes escenarios, su pasión artística y sus sueños de hacer crecer la actividad lírica en el país.