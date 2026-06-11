El 17 de junio

La compañía santafesina Vendaval se suma a la gala Danzar por la Paz

El elenco de danza contemporánea dirigido por María Paz Meza fue convocado por segunda vez para participar de esta iniciativa artística a beneficio de Unicef Argentina. Junto a destacadas figuras y ensambles del país homenajearán a Mercedes Sosa, quien fuera Embajadora de Buena Voluntad del organismo. En la previa, Meza repasó la propuesta y la actualidad del grupo.