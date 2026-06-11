Vendaval Compañía de Danza, la agrupación santafesina dirigida por María Paz Meza, formará parte de la gala Danzar por la Paz, a beneficio de Unicef Argentina, que se realizará el próximo 17 de junio 2026 a las 20.30 en el Teatro El Nacional Sancor Seguros de Buenos Aires. Contará con la participación estelar de Nahuel Pennisi y la conducción de Gabriela Sobrado.
La compañía santafesina Vendaval se suma a la gala Danzar por la Paz
El elenco de danza contemporánea dirigido por María Paz Meza fue convocado por segunda vez para participar de esta iniciativa artística a beneficio de Unicef Argentina. Junto a destacadas figuras y ensambles del país homenajearán a Mercedes Sosa, quien fuera Embajadora de Buena Voluntad del organismo. En la previa, Meza repasó la propuesta y la actualidad del grupo.
En su 21ª edición, esta gala celebrará a Mercedes Sosa, ícono indiscutido de la música latinoamericana y Embajadora de Buena Voluntad de Unicef para América Latina y el Caribe desde 1999. A través de la danza, diferentes lenguajes escénicos interpretarán su legado, convirtiendo su voz en movimiento.
Además del elenco santafesino se presentarán reconocidos artistas y compañías como Marcos Ayala y Paola Camacho, Jonathan Lazarte y Jimena Visetti, Danzan Hechas Tierra, Florencia Passoni y Rubén Forlin, Identity Company, Lucía Bargados y Juan Manuel Jauregui, Ballet Flor de Amankay, Elenco Concertado Teatro del Bicentenario (San Juan), Isaac Gardella y Maia Roldán (nacida en Laguna Paiva), ofreciendo un espectáculo ecléctico que recorrerá el tango, el folclore, la danza contemporánea y la danza urbana.
“Es una gala que reúne a diferentes compañías y ballets de la Argentina; tuvimos la oportunidad en 2024 de poder asistir, y hoy nuevamente somos invitados a participar. En todo este estos años que se ha celebrado la gala han estado bailarines del Teatro Colón, bailarines del (Teatro) San Martín, el Ballet Nacional, Cadabra; diferentes ballets que son de muchísima inspiración. Y la verdad que para nosotros es un honor, una felicidad inmensa poder participar”, expresó Meza en la previa.
Propuesta
Sobre lo que llevará Vendaval al encuentro, contó que “van a viajar ocho bailarines, conmigo nueve: son siete bailarinas y un bailarín”. En el marco de la celebración a Mercedes Sosa, presentarán “dos de sus temas hermosos, que son ‘Zona de promesas’ y ‘Deja la vida volar’, con las versiones que hizo con (Gustavo) Cerati y Pedro Aznar”.
Relató que “Ensayamos mucho, hay muchísimo trabajo detrás. Solemos ensayar los fines de semana, porque la mayoría de los intérpretes trabaja, muchos trabajan dando clases; entonces en la semana se complica a nivel horarios. Hacemos un intensivo de ensayos los fines de semana, y son más o menos cinco o seis horas de trabajo constante. El montaje ya se hizo hace unos meses atrás: ni bien fuimos convocados nos pusimos ahí en marcha para poder empezar a hacer todo el montaje”.
Sobre la elección de los temas musicales, relató que “Se propusieron diferentes temas, y esos temas los teníamos que elegir. La producción nos propuso que hagamos ‘Deja la vida volar’, así que tomamos esa propuesta: es un tema maravilloso, así que dijimos que sí, por supuesto”.
Y agregó: “La música es bellísima, atrapante. Vendaval siempre busca con sus propuestas conmover, tiene ese sello que atraviesa siempre las obras. Se van a encontrar con eso: con el lenguaje contemporáneo llevado a una música más folclórica y más del rock nacional; como es esta versión con Cerati, en donde es hermoso lo que se puede lograr a través de ese lenguaje de la danza con la inspiración de esa música”.
Aprendizajes
-Mencionabas lo importante que es para ustedes participar por segunda vez. Cuando llega esta noticia, ¿cómo la toma el elenco en general? Porque es importante, pero el desafío es enorme.
Ellos felices, yo muy feliz. Para las compañías independientes de todos los lugares, también de Buenos Aires, es muy difícil sostenerse; porque como compañías independientes obviamente nos vamos solventando los gastos, vamos generando diferentes movimientos en la compañía para poder seguir en movimiento, en creación constante.
Y cuando llegan estas invitaciones es un impulso enorme. Primero (por eso siempre soy muy agradecida a quienes lo organizan) porque tener esa mirada federal, empezar a ver a compañías del interior e invitarlas también es un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo. Y poder estar compartiendo escenario con compañías oficiales: eso es maravilloso.
-¿Qué deja este intercambio con otras compañías oficiales, bailarines del Colón, del San Martín? ¿Qué les deja humanamente, profesionalmente?
-Profesionalmente muchísimo crecimiento. Obviamente que es una presión enorme, pero esa presión genera que también sea puro crecimiento, puro aprendizaje y expansión.
Y también atrás hay todo un equipo: estamos trabajando con un técnico que es del Rojas, que nos va a hacer la técnica de luces en ese momento. Es todo un acompañamiento que hay detrás para poder llegar profesionalmente a la gala, y estar a la altura.
Cercanía
-¿Se puede esperar ver ese mismo show, un poquito más ampliado acá en Santa Fe, en un futuro?
-Puede llegar a ser. Hubo un año que se hizo a nivel federal: la misma gala se replicó en Rosario y Rafaela. Así que bueno, quien dice que en algún momento vuelvan esas instancias federales.
-¿Y cómo viene el resto del calendario para Vendaval en este 2026?
-Muy movido. Veníamos de funciones de “Viva la vida”, la última obra de la compañía, inspirada en Frida Kahlo; así que vienen más funciones de eso. Y aparte veníamos con otro proceso creativo que es “Fuera de foco”, también proyectando funciones.
Localidades
Las entradas de la gala se consiguen desde $15.000 en Plateanet.com, con un 15% descuento para donantes de Unicef. Consultas al Centro de Atención al Donante: 0810-333-4455.