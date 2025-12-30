Grabado en un estudio de TV

"Suiza 1980": Mercedes Sosa, la voz que resistió desde el exilio

Un registro íntimo y hasta ahora inédito recupera a “La Negra” en plena dictadura, lejos de su país pero fiel a su compromiso artístico y político, en una actuación histórica que llega por primera vez a las plataformas digitales tras una cuidada remasterización.