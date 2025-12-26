Libro didáctico

Se presentó "Tucumán es Zamba" y ya está disponible para descargar

El Instituto Nacional de la Música (Inamu) y el Ente Cultural de Tucumán lo presentaron el 15 de diciembre. Es una publicación dedicada a poner en valor al género, parte fundamental de la identidad musical argentina. Se encuentra disponible para su descarga libre en formato digital; la edición impresa será distribuida en instituciones educativas.