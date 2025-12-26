Se presentó "Tucumán es Zamba" y ya está disponible para descargar
El Instituto Nacional de la Música (Inamu) y el Ente Cultural de Tucumán lo presentaron el 15 de diciembre. Es una publicación dedicada a poner en valor al género, parte fundamental de la identidad musical argentina. Se encuentra disponible para su descarga libre en formato digital; la edición impresa será distribuida en instituciones educativas.
La portada del libro lleva el óleo Óleo “Solo luz” (2012) de Víctor Quiroga, que retrata a Mercedes Sosa, emblema de la música tucumana. Foto: Gentileza Inamu
El Instituto Nacional de la Música (Inamu) y el Ente Cultural de Tucumán presentaron el libro “Tucumán es Zamba” el lunes 15 de diciembre, una publicación dedicada a poner en valor a este emblemático género, parte fundamental de la identidad musical argentina.
El libro ya se encuentra disponible para su descarga libre en formato digital en inamu.musica.ar, mientras que la edición impresa será distribuida en instituciones educativas. En ambos casos, la publicación servirá como material didáctico para estudiantes, intérpretes musicales, docentes, escuelas, bibliotecas y el público en general.
La presentación se realizó en San Miguel de Tucumán y contó con la participación del presidente del Inamu, Bernabé “Buco” Cantlon; el presidente del Ente Cultural de Tucumán, Humberto Salazar; el autor del libro, Rubén Cruz; y la coordinadora editorial del Inamu, Neli Saporiti. Durante la actividad también pudo apreciarse la obra que ilustra la tapa del libro, un óleo del maestro tucumano Víctor “Tito” Quiroga, exhibido especialmente para este encuentro.
Conocer lo nuestro
“Tucumán es Zamba” propone un recorrido por los orígenes, la evolución y la riqueza estética de la zamba en Tucumán, destacando sus obras más representativas, sus principales autores e intérpretes y el entramado cultural que le dio vida a lo largo de más de un siglo. La obra reúne letras con cifrado, partituras, comentarios históricos, síntesis biográficas y códigos QR que enlazan a versiones significativas de las canciones.
Durante la presentación, Bernabé “Buco” Cantlon destacó la importancia de que esta publicación se encuentre disponible para su descarga libre, así como también el rol del Inamu como organismo de fomento que acompaña las decisiones culturales de las provincias y garantiza el acceso federal a materiales de estudio y difusión de la música argentina.
Por su parte, Humberto Salazar remarcó el valor de este trabajo como parte de una política cultural orientada a fortalecer y difundir la identidad tucumana, subrayando la circulación del libro en todo el país y su proyección como material educativo y patrimonial.
El redactor general del libro, Rubén Cruz, señaló que la publicación es el resultado de varios años de investigación y trabajo sobre partituras, biografías y fuentes históricas, con el objetivo de aportar herramientas para comprender la identidad cultural tucumana a través de la zamba, integrando obras de autores locales y de otras provincias que le cantaron a Tucumán.
Finalmente, Neli Saporiti puso en valor el trabajo colectivo y riguroso que implicó la edición del libro, destacando la verificación de datos históricos y la selección de versiones musicales incluidas mediante códigos QR, entendiendo la canción como una experiencia viva que se completa en la escucha.
Rubén Cruz, Humberto Salazar, Buco Cantlon y Neli Saporiti en el lanzamiento oficial. Foto: Gentileza Inamu
La jornada incluyó un momento musical a cargo de Nacho Cuellar (voz) y Santiago Quipildor (guitarra), quienes interpretaron zambas tucumanas, aportando una dimensión sonora a una actividad dedicada a celebrar la identidad musical de la provincia.