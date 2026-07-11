Gimnasia artística

Katelyn Ohashi: la estrella viral que sigue inspirando, más allá de las cicatrices

A los 29 años, la ex figura de UCLA Bruins reapareció en el American Classic, reavivando una carrera marcada por el talento, las lesiones, la resiliencia y una historia que trascendió el deporte. De la promesa que venció a Simone Biles en 2013 a la mujer que hoy compite para sí misma, defendiendo el arte del nombre de su disciplina.