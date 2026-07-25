Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Con la llegada de los días de lluvia, frío y viento, elegir la ropa adecuada se vuelve fundamental para mantenerse cómodo sin resignar estilo. La combinación de prendas funcionales, materiales resistentes y accesorios bien elegidos permite crear looks prácticos para enfrentar las bajas temperaturas.
Sábado 25 de julio
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Las jornadas de frío y lluvia requieren prendas que combinen abrigo, comodidad y estilo.
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Una buena estrategia es apostar por prendas impermeables, abrigos que protejan del viento y el sistema de capas, que ayuda a conservar el calor y adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.
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