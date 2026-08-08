Dos hombres investigados por vender drogas al menudeo en Avellaneda continuarán en prisión preventiva. Así fue dispuesto por la jueza Claudia Bressán en una audiencia de revisión de medidas cautelares que había sido solicitada por la Defensa y se desarrolló en los tribunales de Reconquista.
Mantienen en prisión preventiva a dos hombres investigados por venta de drogas en Avellaneda
La Justicia rechazó el pedido de la Defensa para revisar las medidas cautelares. Ambos están acusados de tenencia de cocaína con fines de comercialización y de un arma de fuego.
El fiscal Sebastián Galleano está a cargo de la investigación y valoró que “la jueza rechazó los argumentos defensivos y avaló nuestra postura”. Al respecto, especificó que “el abogado de los investigados alegó un supuesto debilitamiento del caso pero la realidad procesal demuestra exactamente lo contrario”, y explicó que “recolectamos elementos probatorios que corroboran la hipótesis inicial”.
Asimismo, el fiscal destacó que “la magistrada tuvo en cuenta que la acusación ya fue presentada”. En tal sentido, manifestó que “estamos a la espera de que se programe la audiencia preliminar, por lo que el caso se encamina al juicio oral y público”, y detalló que “pediremos condenas a seis años de prisión”.
La investigación se encuadra en los Objetivos Priorizados del MPA en su Plan de Persecución Penal.
Cocaína y revólver
Galleano afirmó que “luego de una serie de tareas de vigilancia, los acusados, cuyas respectivas iniciales son OAC y GGC, fueron detenidos en el marco de un allanamiento realizado en noviembre del año pasado en una vivienda ubicada en el barrio Cooperación, donde ambos residían”.
“Los agentes policiales que llevaron adelante el procedimiento les secuestraron a los investigados cocaína fraccionada para su comercialización, balanzas de precisión, dinero
en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos compatibles con el delito de microtráfico”, expuso el fiscal.
Además, el funcionario del MPA puntualizó que “a los acusados también se les secuestró un revólver calibre 32 que tenían en su poder sin la correspondiente autorización legal”.
Calificación penal
Los hombres que continuarán en preventiva están acusados como coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de arma de fuego.