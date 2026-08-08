Ante el fenómeno de El Niño

El mapa que protege a Santa Fe del agua: dónde están los 54 puntos de bombeo

Son 20 estaciones fijas y 34 puntos donde se colocan bombas móviles cuando las condiciones lo requieren. Cómo funcionan y las acciones que realiza el municipio mantener el sistema de bombas, reservorios y canales.