Santa Fe convive con una condición geográfica única: se encuentra entre los ríos Paraná y Salado y parte de su desarrollo urbano se produjo ocupando zonas inundables. Esa realidad obliga a sostener uno de los sistemas de bombeo más importantes del país, más aún cuando se espera un fenómeno de El Niño para los últimos meses de este año. En total, la ciudad dispone de 54 puntos operativos de bombeo.
El mapa que protege a Santa Fe del agua: dónde están los 54 puntos de bombeo
Son 20 estaciones fijas y 34 puntos donde se colocan bombas móviles cuando las condiciones lo requieren. Cómo funcionan y las acciones que realiza el municipio mantener el sistema de bombas, reservorios y canales.
De ellos, 20 son estaciones fijas, mientras que los 34 restantes corresponden a puntos operativos donde, cuando las condiciones lo exigen, se instalan bombas móviles previamente asignadas..
“No hay ciudad que tenga tantos puntos de bombeo como Santa Fe. Esto habla de la situación de vulnerabilidad hídrica que tenemos y de la importancia de mantener en óptimas condiciones el sistema”, dijo el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica municipal, Eduardo Rudi.
La red se distribuye en distintos sectores de la ciudad para responder a las características de cada cuenca. Las principales estaciones o “casabombas” se encuentran en el sistema Oeste, desde la denominada Estación de Bombeo Cero, ubicada en la zona de la cancha de Colón -la última en construirse hace siete años-, hasta las estaciones 1 a 6 que llegan hacia Teniente Loza.
También existen estaciones en Varadero Sarsotti, Puerto, Costanera, Alto Verde, El Pozo, Bajada Di Stéfano, La Guardia, Colastiné Sur, Colastiné Norte. Y están las estaciones de rebombeo ubicadas en Catamarca y Freire, y en Dorrego y Larrea, que permiten elevar el agua desde conductos profundos hacia otros de mayor nivel para facilitar su evacuación.
Cómo funciona el sistema
El corazón del sistema son los reservorios, donde desemboca el agua de lluvia que escurre naturalmente desde las distintas cuencas de la ciudad. El director de Hidráulica y Obras Sanitarias, Leandro Depiante, explicó que Santa Fe tiene una pendiente natural hacia el sur, por lo que cada cuenca conduce el agua hacia una estación de bombeo determinada.
Cada reservorio cuenta con sensores automáticos que activan progresivamente las bombas según aumenta el nivel del agua. “A partir de determinado nivel se pone en funcionamiento una, dos, tres o todas las bombas disponibles según la necesidad”, indicó. En cambio, las motobombas diésel se accionan manualmente debido a su gran capacidad de evacuación.
Un ejemplo: la Casabomba Nº 3
Una de las estaciones más importantes es la Casabomba Nº 3 del sector Oeste. Allí funcionan cinco electrobombas capaces de evacuar aproximadamente 10.000 metros cúbicos de agua por hora, además de una motobomba alimentada a gasoil que puede operar con una capacidad similar si se interrumpe el suministro eléctrico.
La estación trabaja de manera permanente porque en ese sector no existe descarga por gravedad. “Si no bombeamos, el agua no sale. Esto sucede en las estaciones del Oeste de la 1 a la 4, porque no existen descargas por gravedad”, resumió Rudi.
Por esa razón cuenta con operadores las 24 horas, los 365 días del año, además de custodia policial y personal permanente. El objetivo es mantener bajos los niveles del reservorio para disponer de capacidad de almacenamiento cuando se producen lluvias intensas.
Bombas móviles para crecida
Además de las estaciones permanentes, la ciudad dispone de bombas móviles que se instalan cuando las condiciones lo requieren. La decisión depende del comportamiento de los ríos, de las precipitaciones registradas y de cuánta agua se acumule en un sector determinado de la ciudad.
Es la Dirección de Hidráulica la que evalúa cuándo corresponde montar esos equipos. Aunque se las denomina móviles, tienen ubicaciones previamente definidas dentro del sistema de defensas y solamente se trasladan hacia esos puntos operativos cuando resulta necesario.
Según Rudi, desde el inicio de la gestión municipal se priorizó la recuperación del sistema de bombeo. Indicó que “se reparó el 30% de la infraestructura que presentaba deficiencias, se reacondicionaron bombas y tableros eléctricos, se adquirieron insumos para disponer de stock permanente y se reforzó el mantenimiento preventivo”.
En este sentido, desde la Dirección de Estaciones de Bombeo detallaron que se repararon -a cargo de terceros- 8 equipos de bombeo de 600 m3/h y otro de 1.000 m3/h, mientras que personal municipal arregló 5 equipos de 2.000 m3/h. También se pusieron en condiciones rejas, compuertas y otros dispositivos del sistema, se repusieron tapas y rejas en descargas de estaciones de bombeo, se pusieron en condiciones tableros generales de comando y potencia, se construyeron rejas y pórticos de izaje en distintos puntos operativos y se procedió al mantenimiento integral de las motobombas del sector Oeste.
Mantenimiento de canales y defensas
Depiante remarcó que el funcionamiento del sistema no depende únicamente de las bombas, sino también del mantenimiento permanente de toda la red de drenaje. En esas tareas intervienen personal de Hidráulica, cuadrillas de Ambiente, cooperativas de trabajo y empresas especializadas que realizan limpieza de grandes canales y desobstrucción de conductos mediante camiones hidrocinéticos y de aspiración.
“Todo eso conforma un trabajo que se hace los 365 días del año para que, al momento de cada lluvia, el sistema esté en las mejores condiciones posibles para recibir y evacuar el agua”, señaló.
Al respecto, Rudi indicó que “se intervinieron con tareas de limpieza 250 km de canales. Es decir, personal de la Dirección de Hidráulica ya intervino 4 veces los canales, dicho de otra manera, le dio 4 vueltas de limpieza al sistema. Y se recuperaron 17.000 m3 de reservorios intermedios. El presupuesto anual estimado en licitaciones de desobstrucción y limpieza asciende a 3.000 millones de pesos”.
Por otra parte, se invirtieron más de 8.500 millones de pesos en el sistema de defensas entre 2024 y 2026 -en lo que hace a protección del ejido urbano de Santa Fe- y se limpiaron 155 km de canales en conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial.