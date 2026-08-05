Cómo prepararse para una inundación

El plan familiar de la Municipalidad de Santa Fe para actuar antes de que llegue el agua

Con la posibilidad de un nuevo evento El Niño hacia fines de 2026 y comienzos de 2027, el municipio intensifica las capacitaciones en los barrios para que cada familia sepa qué hacer antes, durante y después de una emergencia hídrica. El eje está puesto en la prevención: planificar, identificar riesgos y actuar con rapidez puede marcar la diferencia. Cuáles son los 7 barrios a capacitar en agosto.