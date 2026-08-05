¿Qué hacer si el agua comienza a ingresar al barrio? ¿Cuándo es el momento de evacuar? ¿Qué elementos no pueden faltar en una mochila de emergencia? Son algunas de las preguntas que la Municipalidad de Santa Fe busca responder a través del programa "Comunidad Preparada", una iniciativa que apunta a fortalecer la cultura de la prevención frente a inundaciones provocadas por lluvias intensas o por una eventual crecida del río.
El plan familiar de la Municipalidad de Santa Fe para actuar antes de que llegue el agua
Con la posibilidad de un nuevo evento El Niño hacia fines de 2026 y comienzos de 2027, el municipio intensifica las capacitaciones en los barrios para que cada familia sepa qué hacer antes, durante y después de una emergencia hídrica. El eje está puesto en la prevención: planificar, identificar riesgos y actuar con rapidez puede marcar la diferencia. Cuáles son los 7 barrios a capacitar en agosto.
La propuesta cobra especial relevancia en un escenario en el que distintos organismos nacionales e internacionales advierten sobre la probabilidad de un nuevo episodio del fenómeno El Niño durante el próximo verano, situación que históricamente ha significado mayores precipitaciones para el litoral argentino.
Santa Fe conoce de cerca las consecuencias de estos fenómenos. Las inundaciones de 2003 y 2007 marcaron un antes y un después en la política de gestión del riesgo de la ciudad. Desde entonces se desarrolló un sistema de defensas, estaciones de bombeo, reservorios, protocolos de emergencia y planes de evacuación que, junto con las obras hidráulicas, requieren del compromiso de los vecinos para funcionar de manera efectiva.
Un plan pensado para cada familia
El principal objetivo de los talleres es que cada hogar elabore su propio Plan de Contingencia Familiar, una herramienta sencilla que permite organizar las acciones antes, durante y después de una emergencia. El documento municipal propone definir previamente un punto de encuentro, establecer una ruta segura para llegar hasta allí y asignar responsabilidades específicas a cada integrante del grupo familiar. También recomienda identificar los riesgos existentes dentro de la vivienda y mantener preparada una mochila de emergencia.
Según explican desde el municipio, no se trata solamente de reaccionar cuando el agua ya está presente, sino de tomar decisiones anticipadas que reduzcan los riesgos.
La mochila que puede hacer la diferencia
Uno de los aspectos centrales de las capacitaciones es la preparación de un bolso de emergencia que pueda tomarse rápidamente en caso de evacuación.
Entre los elementos indispensables figuran:
Documentación personal protegida en bolsas impermeables.
Botiquín de primeros auxilios y medicación habitual.
Mantas y ropa de abrigo.
Linterna con pilas de repuesto.
Radio portátil a pilas para mantenerse informado ante posibles cortes de energía.
Agua potable y alimentos no perecederos.
La recomendación es mantener esta mochila preparada durante toda la temporada de mayores lluvias y que todos los integrantes de la familia conozcan dónde se encuentra.
¿Qué hacer cuando la emergencia ya comenzó?
Los protocolos municipales insisten en una primera recomendación: mantener la calma. La ansiedad puede llevar a tomar decisiones equivocadas.
Si existe riesgo inminente, la indicación es evacuar ordenadamente hacia el punto de encuentro previamente definido. En cada barrio de la ciudad existe un punto de encuentro. El mismo está publicado en un mapa difundido por la Municipalidad en su sitio web. Antes de abandonar la vivienda, siempre que las condiciones lo permitan, se aconseja cortar el suministro eléctrico, cerrar la llave del gas y reducir otros riesgos dentro del domicilio.
Otra recomendación fundamental es informarse únicamente por los canales oficiales de la Municipalidad y de la Dirección de Gestión de Riesgo para evitar rumores o información falsa que suele circular durante los eventos meteorológicos severos.
En aquellos hogares donde viva una persona con movilidad reducida o discapacidad que dificulte una evacuación autónoma, el municipio recuerda que debe solicitarse asistencia inmediata al COBEM 103.
También importa lo que hacemos antes de que llueva
Los talleres hacen especial hincapié en que muchas inundaciones urbanas pueden agravarse por problemas evitables.
Por eso se recomienda mantener limpios los desagües y zanjas, no arrojar residuos en la vía pública, retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua y asegurar aquellos elementos ubicados en techos, balcones o terrazas que puedan desprenderse durante fuertes vientos.
Además, se explica cómo funciona el sistema de drenaje urbano de Santa Fe y, en algunas capacitaciones, los participantes realizan visitas a la Casa Bomba Nº 3 para conocer el recorrido que realiza el agua y el funcionamiento del sistema de bombeo de la ciudad.
La respuesta en cada barrio
“La respuesta de los vecinos viene siendo positiva y participativa”, dijo Luis Mariano Cabal, director de Gestión de Riesgo de la Municipalidad. “Notamos mucho interés en saber por contar con herramientas e información concreta para saber cómo actuar ante una eventualidad”, agregó.
“En estos encuentros también abordamos la ubicación geográfica de nuestra ciudad y su emplazamiento, ya que comprender nuestro territorio es clave para reconocer cómo influyen los cursos de agua y la topografía local ante los eventos meteorológicos -detalló el funcionario-. Asimismo, brindamos información sobre el sistema de drenaje urbano y sus componentes, como reservorios, estaciones de bombeo, para que la comunidad entienda cómo funciona la infraestructura de la ciudad”.
“Todo esto forma parte de una política integral de gestión del riesgo de desastres, donde la prevención y la preparación comunitaria son pilares fundamentales -aseveró Cabal-. Estas charlas no son solo para brindar información, sino para escuchar las inquietudes propias de cada zona; cuando la gente entiende el valor de tener un plan familiar armado y conoce a dónde dirigirse, el mensaje se consolida y la comunidad se fortalece”.
-¿Cada barrio ya cuenta con la cartelería clara que indica cuál es el punto de encuentro ante una emergencia?
-Hoy en día todos los distritos tienen definidos sus puntos de encuentro, y cada uno cuenta con su cartelería principal asignada para facilitar la llegada y la logística.
Más de 250 vecinos ya participaron
Hasta el momento, más de 250 vecinos fueron capacitados en diez vecinales de la ciudad: Villa del Parque, Roque Sáenz Peña, Las Delicias, René Favaloro, Colastiné Sur, Santa Marta, Unión Progreso y Libertad Barranquitas, San Martín, Altos del Valle y Ciudadela Norte.
Las actividades están destinadas a integrantes de comisiones vecinales, docentes, instituciones educativas, organizaciones sociales y referentes barriales.
Durante agosto, el programa continuará con encuentros gratuitos en Centenario, Alto Verde, Barranquitas Sur, Villa Las Flores, La Esmeralda, San Lorenzo y Pro Mejoras Barranquitas (ver detalles más adelante).
La premisa que atraviesa todas las capacitaciones es simple: frente a una emergencia hídrica, las obras son fundamentales, pero una comunidad preparada también salva vidas. Conocer los riesgos, planificar en familia y actuar con información oficial son herramientas tan importantes como cualquier infraestructura para reducir el impacto de una inundación.
Las próximas capacitaciones
Centenario: Jueves 6 de agosto a las 15:00 en la sede vecinal (Zavalía 721).
Pro Mejoras Alto Verde: Viernes 7 de agosto a las 15:00 en la sede vecinal (Demetrio Gómez – Manzana 5).
Barranquitas Sur: Martes 18 de agosto a las 15:00 en la sede vecinal (Juan Díaz de Solís 4020).
Villa Las Flores: Jueves 20 de agosto a las 15:00 en la sede vecinal (Azopardo 7380).
La Esmeralda: Lunes 24 de agosto a las 15:00 en la sede vecinal (Esmeralda 2471).
San Lorenzo: Jueves 27 de agosto a las 15:00 en la sede vecinal (Amenábar 4050).
Pro Mejoras Barranquitas: Lunes 31 de agosto a las 15:00 en la sede vecinal (Artigas 4100).