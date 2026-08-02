El avance de El Niño obliga al gobierno nacional a salir de Casa Rosada.
El Niño saca al Gobierno de Casa Rosada: cumbre en Chaco para coordinar acciones preventivas
Karina Milei, Diego Santilli y Alejandra Monteoliva mantendrán reuniones con gobernadores del noreste, buscando planificar respuestas ante las posibles consecuencias del fenómeno climático.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este lunes una visita a Chaco donde se realizará una cumbre con gobernadores del Noreste argentino destinada a coordinar operativos de emergencia y logística frente al riesgo de lluvias intensas, crecidas e inundaciones en la Cuenca del Plata.
La acompañarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, responsable de la Agencia Federal de Emergencias. La comitiva será recibida por el gobernador chaqueño Leandro Zdero y el encuentro comenzará por la mañana en Resistencia.
La convocatoria marca un cambio ante la proximidad de las advertencias climáticas vertidas sobre El Niño, que dejó de ser una hipótesis para convertirse en un problema operativo, presupuestario y político que obliga a la Nación y a las provincias a ordenar recursos antes de que el fenómeno alcance su etapa más intensa.
Cumbre ante la creciente
El encuentro se realizará dentro del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, impulsado por el Ministerio de Seguridad a través de la Agencia Federal de Emergencias. El esquema prevé monitoreo, alertas tempranas, mapas de riesgo, mesas interjurisdiccionales y la eventual conformación de un comando unificado.
La estructura operativa incluye a Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Vialidad Nacional, Emergencias Sanitarias y el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. La semana pasada, autoridades del Ministerio de Defensa, el Ejército y la Armada participaron en Posadas de una nueva reunión preparatoria para ajustar protocolos frente a contingencias climáticas e hidrológicas.
“Este consejo regional va a tener la particularidad de enfocarse en el fenómeno El Niño”, explicó el ministro de Seguridad chaqueño, Hugo Matkovich, en diálogo con medios locales. Y justificó el planteo federal: “Las problemáticas y las realidades de cada provincia en materia de seguridad son distintas. No es lo mismo la región pampeana que esta región”.
La mesa también tendrá una dimensión internacional. Fue invitado el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, junto con autoridades policiales de ese país. Además de la emergencia climática, se abordarán el control fronterizo, el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, el contrabando y los vuelos irregulares.
El Niño ya se deja ver
La urgencia no surge únicamente de los modelos climáticos. Durante los últimos días se registraron crecidas repentinas en distintos puntos del corredor fluvial. De acuerdo a los registros, el 24 de julio, el caudal del río Uruguay frente a El Soberbio, en Misiones, pasó de 4.700 a 17.100 metros cúbicos por segundo en una jornada y obligó a evacuar a 41 familias. También se cerró el acceso a la Garganta del Diablo. Días después, el río rozó los 9,90 metros en Concordia y alcanzó 5,90 metros en Colón.
Las provincias ya comenzaron sus propias gestiones. Chaco declaró la Emergencia Hidrometeorológica y habilitó un fondo especial de hasta $1.500 millones. Otro caso de preparación temprana es el de Santa Fe, que mantiene reuniones periódicas, planifica tareas preventivas y anunció ampliaciones presupuestarias. También Corrientes activó un plan de contingencia y Misiones puso en marcha su esquema provincial de emergencia.
Ahora, el punto de negociación aparece con los recursos nacionales. Las gobernaciones provinciales aguardan que fondos y recursos de Casa Rosada. En ese sentido, la gestión libertaria apPlan Federal está planteado como un instrumento de coordinación y dispone que la respuesta comience en los municipios, continúe en las provincias y recién después habilite la intervención de la Nación.
Mayor intensidad de lo esperado
Este vienes, la Organización Meteorológica Mundial actualizó su informe de monitoreo. El boletín señala que El Niño continuará fortaleciéndose hasta convertirse en un episodio de intensidad fuerte entre agosto y octubre. Los modelos estiman anomalías superiores a 2,9 grados en la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial, en un contexto global marcado por océanos excepcionalmente cálidos.
Para el sureste de América del Sur, la perspectiva señala precipitaciones superiores a lo habitual. En la Argentina, las zonas de mayor exposición son el Litoral, la Cuenca del Plata y parte del centro del país, con Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Buenos Aires dentro del área de riesgo.
El fenómeno se origina por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico central y oriental, que modifica la circulación atmosférica y altera los regímenes de lluvias y temperaturas. Suele desarrollarse durante nueve a doce meses y alcanzar su máxima intensidad entre noviembre y febrero. Para el episodio actual, las previsiones indican que sus efectos podrían extenderse hasta marzo de 2027.
“El Niño es uno de los fenómenos climáticos sujetos a un monitoreo más estrecho, pero los pronósticos por sí solos no evitan los peligros”, advirtió la secretaria general de la OMM y ex directora del Servicio Meteorológico Nacional, Celeste Saulo. “Las decisiones que tomemos hoy determinarán las consecuencias que experimentaremos mañana”.