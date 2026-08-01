Actividad legislativa

Pirola respaldó los planteos de las entidades rurales con un pedido de informes sobre la prevención de El Niño

La iniciativa fue presentada por el senador provincial Rubén Pirola luego de una serie de encuentros con representantes de las sociedades rurales de Las Colonias y San Carlos, productores y autoridades locales. El proyecto solicita información sobre el estado de las obras hídricas, viales y eléctricas previstas para el departamento frente al pronóstico de un posible fenómeno de El Niño 2026/2027.