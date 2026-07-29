El concurso Una Bandera para Las Colonias ingresó en su etapa final. La recepción de proyectos permanecerá abierta hasta el próximo 31 de julio a las 12 hs en la Casa del Senado, en Esperanza.
Una bandera para Las Colonias cierra su etapa de recepción de proyectos
La convocatoria para diseñar la bandera oficial del Departamento Las Colonias recibirá propuestas hasta el viernes 31 de julio a las 12. Los trabajos deben presentarse en la Casa del Senado, en Esperanza, donde luego serán evaluados por un jurado que seleccionará el diseño que representará la identidad de las 37 localidades del departamento.
La convocatoria impulsada por el senador Rubén Pirola reunió propuestas orientadas a crear la bandera oficial del Departamento Las Colonias.
Vecinos, instituciones, artistas, diseñadores y personas vinculadas con sus comunidades fueron invitados a expresar, mediante colores, formas y fundamentos, la identidad construida por las 37 localidades.
Últimos días para presentar las propuestas
“Estamos llegando a una instancia decisiva. Cada trabajo trae una manera de mirar a Las Colonias, de recuperar su historia y de imaginar cómo queremos representarnos. Hasta el 31 de julio seguimos recibiendo propuestas y esperamos cada proyecto con la responsabilidad que merece”, expresó Pirola.
Una vez finalizada la recepción, el jurado evaluará los trabajos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases y condiciones.
Cuando el proyecto haya sido presentado por una persona física, su autor podrá indicar una institución del Departamento Las Colonias como beneficiaria. La autoría del trabajo permanecerá reconocida y el aporte correspondiente tendrá como destino obras de infraestructura o la adquisición de equipamiento.
Un símbolo para representar al departamento
“Queremos que el reconocimiento a la creatividad tenga una expresión concreta dentro del departamento. Cada aporte quedará asociado a una institución y permitirá fortalecer espacios donde todos los días se educa, se produce, se acompaña y se construye comunidad”, afirmó el senador.
Pirola destacó además el valor que tendrá la futura bandera como expresión común de un territorio marcado por el trabajo, la producción, las colectividades, la cultura y una extensa red de instituciones.
“La bandera que surja de este proceso llevará algo de nuestras comunidades, nuestros trabajadores y nuestras familias. Expresará una identidad compartida y quedará como legado para las generaciones que vienen”, concluyó.
La institución creadora de la propuesta seleccionada recibirá un reconocimiento por su contribución a la construcción de este símbolo compartido.