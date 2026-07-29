Iniciativa del senador Pirola

Una bandera para Las Colonias cierra su etapa de recepción de proyectos

La convocatoria para diseñar la bandera oficial del Departamento Las Colonias recibirá propuestas hasta el viernes 31 de julio a las 12. Los trabajos deben presentarse en la Casa del Senado, en Esperanza, donde luego serán evaluados por un jurado que seleccionará el diseño que representará la identidad de las 37 localidades del departamento.