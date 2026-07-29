Para enfrentar El Niño

El Poder Ejecutivo pide declarar en emergencia hídrica a toda la provincia de Santa Fe

En mensaje remitido a la Legislatura propicia llevar la situación excepcional hasta el 30 de abril con posibilidad de prórroga de seis meses. El objetivo es agilizar y facilitar la concreción de obras, construcciones, utilización de predios particulares y todo tipo de trabajos públicos que tengan como fin preparar, aliviar y mitigar los efectos y daños que puedan provocar por los excesos hídricos.