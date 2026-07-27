Junto al acceso oeste de la capital

Una obra clave permitirá sacar a 55 familias santafesinas de una zona inundable de Barranquitas Sur

La Municipalidad licitó los trabajos para recuperar un reservorio hídrico estratégico y urbanizar un sector seguro donde serán relocalizadas familias que hoy viven en un área de riesgo. La intervención, que se ejecutará junto al Gobierno provincial, forma parte de las obras de preparación de la ciudad ante un posible evento de El Niño.