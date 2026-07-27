La Municipalidad de Santa Fe dio este lunes un paso decisivo en una de las intervenciones urbanas e hídricas más importantes de los últimos años. Con la apertura de sobres de la licitación para el saneamiento y recuperación de un reservorio en Barranquitas Sur, comenzó el proceso que permitirá relocalizar a 55 familias que actualmente viven en una zona inundable, al tiempo que se recuperará un espacio clave para el almacenamiento de excedentes pluviales.
Una obra clave permitirá sacar a 55 familias santafesinas de una zona inundable de Barranquitas Sur
La Municipalidad licitó los trabajos para recuperar un reservorio hídrico estratégico y urbanizar un sector seguro donde serán relocalizadas familias que hoy viven en un área de riesgo. La intervención, que se ejecutará junto al Gobierno provincial, forma parte de las obras de preparación de la ciudad ante un posible evento de El Niño.
La obra se enmarca en el plan conjunto que llevan adelante el municipio y el Gobierno de Santa Fe para fortalecer la infraestructura hídrica de la capital provincial frente a la posible ocurrencia de un evento de El Niño, fenómeno climático que suele incrementar las precipitaciones en la región y que históricamente estuvo asociado a algunos de los episodios de inundaciones más severos registrados en la ciudad.
"En el marco del convenio que tenemos con Provincia para poner la ciudad en condiciones ante los escenarios hídricos que tenemos este año y, por supuesto, para tener una ciudad mejor preparada, celebramos esta licitación para rellenar y profundizar el reservorio", explicó el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi.
El funcionario destacó que la intervención no sólo apunta a mejorar la infraestructura de drenaje sino también a resolver un problema habitacional de larga data. "Lo importante de esto es que profundizamos el reservorio y, con lo que profundizamos, generamos lotes para reubicar 55 familias que tenemos en la entrada de la ciudad, en barrio Barranquitas Sur", afirmó.
Dos problemas, una misma solución
La intervención se desarrollará sobre unas dos hectáreas ubicadas entre la Circunvalación Oeste, el acceso a la autopista, el futuro proyecto de la Costanera del Salado y el extremo oeste de calle Libertad, en el límite entre Barranquitas Sur y Villa del Parque.
Actualmente, parte del reservorio se encuentra ocupado por viviendas construidas sobre un espacio que, desde el punto de vista hidráulico, debe permanecer libre para almacenar el agua de lluvia durante tormentas intensas.
La propuesta oficial busca resolver simultáneamente dos situaciones: recuperar la capacidad de funcionamiento del reservorio y ofrecer una solución definitiva a las familias que hoy viven expuestas al riesgo hídrico.
"Tenemos relevadas las familias que están viviendo en el reservorio. Con esas familias se llega a un acuerdo que tiene que ver también con un convenio entre Provincia, el Movimiento Los Sin Techo y la Municipalidad, a los fines de garantizar que la familia pueda estar en un terreno seguro, con cota adecuada, con servicios e infraestructura para que pueda, de una vez por todas, no tener la vulnerabilidad hídrica que hoy tiene", explicó Rudi.
De esa manera, las familias serán trasladadas a nuevas viviendas construidas sobre terrenos elevados y con infraestructura urbana, mientras que el reservorio recuperará plenamente la función para la que fue diseñado.
Cómo será la obra
Los trabajos incluyen una limpieza integral del sector mediante desmalezado, desbosque, destronque y retiro de residuos, además de la extracción de suelo desde reservorios cercanos.
Posteriormente se ejecutarán tareas de alteo, nivelación y compactación del terreno, movimiento de suelos con maquinaria pesada y la construcción de tres nuevas manzanas destinadas a la urbanización.
"Primero hay un trabajo de limpieza y desmalezamiento del sector. También un trabajo conjunto con el área de Hábitat para reordenar a las familias que van a ser beneficiarias de esas viviendas. Después vendrán las tareas de relleno, nivelación, compactación y puesta a punto de las tres manzanas que componen esta urbanización", detalló el secretario.
El proyecto también contempla la continuidad de la calle de cierre de trama urbana, la construcción de un canal de guarda de grandes dimensiones para impedir nuevas ocupaciones del reservorio y la limpieza y rectificación de canales a cielo abierto, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua durante lluvias intensas.
Cinco ofertas para ejecutar la obra
La Licitación Pública Nº 10/2026 cuenta con un presupuesto oficial de 291.015.480 pesos y un plazo de ejecución previsto de 90 días corridos.
Durante la apertura de sobres se presentaron cinco empresas:
Pirámide Constructora S.A.: $298.420.741,56.
Alamco S.A.: $258.896.265,50.
Máximo Montaño Construcciones: $266.414.981,50.
Automat: $260.316.574,00.
BLS Construcciones: $224.832.203,00.
Rudi destacó el interés despertado por la convocatoria. "Estamos muy conformes y agradecidos a las empresas que se presentaron, primero porque hubo cuatro ofertas por debajo del presupuesto oficial y, segundo, porque siguen apostando a la ciudad y a la provincia. Son empresas locales y nos interesa seguir dando garantías de obras que tengan que ver con el compromiso en términos hídricos", señaló.
Respecto de los plazos, indicó que "son obras que están pensadas en un período de tres meses. Las dificultades pueden ser las lluvias y las situaciones complejas del suelo, pero vamos a articular con las empresas para que los plazos se cumplan".
Una ciudad más preparada
La recuperación de reservorios forma parte de la estrategia que la Municipalidad viene desarrollando desde el inicio de la gestión para mejorar la capacidad de respuesta frente a lluvias extraordinarias.
Estos espacios funcionan como grandes vasos reguladores que almacenan temporalmente el agua durante tormentas intensas y luego la derivan de manera gradual hacia los sistemas de bombeo y drenaje. Cuando son ocupados por viviendas o pierden capacidad por rellenos y residuos, aumenta el riesgo de anegamientos en los barrios cercanos.
En ese sentido, Rudi recordó que esta obra se suma a otras inversiones realizadas en conjunto con la Provincia. "Como venimos haciéndolo con el intendente Juan Pablo Poletti desde el primer día de gestión, es un trabajo conjunto con inversiones millonarias. Sabemos que tenemos 3.000 millones de pesos que venimos poniendo desde la Municipalidad en limpieza, desobstrucción de canales y mantenimiento de reservorios. Esta es una muestra más de que la Provincia sigue apostando a la ciudad para tener los reservorios en condiciones y aptos para impulsar el agua cuando tengamos que hacerlo", sostuvo.
Con la recuperación del reservorio de Barranquitas Sur, el municipio no sólo busca mejorar el funcionamiento del sistema hídrico de la ciudad, sino también avanzar en una transformación urbana que permitirá que decenas de familias dejen atrás una situación de vulnerabilidad histórica para vivir en un entorno seguro, con infraestructura y fuera del alcance de futuras inundaciones.