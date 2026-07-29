El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este miércoles, en el Museo de la Constitución Nacional en la capital provincial, el Informe de Variabilidad Climática, elaborado por el Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático (Cevarcam), y puso en marcha el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, institucionalizado mediante el Decreto 959/2026. La actividad reunió a más de 250 representantes de municipios y comunas, universidades, organismos científicos y entidades vinculadas a la producción.
Santa Fe presentó el informe sobre la variabilidad climática
Con la participación de más de 250 representantes de gobiernos locales, universidades, organismos científicos y sectores productivos, la Provincia oficializó una estrategia transversal con 35 medidas para anticipar y mitigar los efectos del cambio climático. El plan se apoya en el diagnóstico climático más preciso elaborado hasta ahora sobre el territorio santafesino.
El ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, destacó que el plan constituye una política pública transversal que involucra a todas las áreas del Gobierno Provincial: “Trabajamos de manera articulada con todos los ministerios para implementar una estrategia basada en evidencia científica. El plan combina un inventario de gases de efecto invernadero, que permite conocer cuánto aportan nuestras actividades al calentamiento global, con un análisis de riesgos climáticos que orienta las políticas de prevención y adaptación”, explicó.
El funcionario subrayó que el objetivo es incorporar la variable climática a la planificación de las políticas públicas para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a fenómenos cada vez más frecuentes e intensos.
En ese sentido, detalló que la Provincia ya impulsa acciones vinculadas a la preparación frente al fenómeno de El Niño, entre ellas la elaboración de un nuevo Plan Director de Cuencas Hídricas, la identificación de las 100 localidades con mayor riesgo hídrico, inversiones en defensas, el mantenimiento de los 16.000 kilómetros de canales provinciales y el fortalecimiento de la infraestructura vial para garantizar la conectividad, especialmente en el centro-norte santafesino.
Además, remarcó que estas políticas se complementan con un fondo específico de 10.000 millones de pesos destinado a brindar respuestas rápidas ante emergencias climáticas y con una mayor coordinación con el sector productivo para gestionar riesgos compartidos.
Estévez también señaló que el cambio climático ya tiene efectos concretos sobre la salud pública. En ese marco, sostuvo que la expansión de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, exige incorporar la adaptación climática a las políticas sanitarias. Asimismo, indicó que la Provincia trabaja junto con municipios y comunas en procesos de ordenamiento territorial para reducir la exposición de la población a zonas inundables y promover un desarrollo urbano más seguro, con el acompañamiento del Ente de Coordinación Metropolitana (ECAM).
Un diagnóstico científico para orientar las políticas públicas
El Informe de Variabilidad Climática representa la actualización más completa realizada hasta la fecha sobre la evolución del clima en Santa Fe. Elaborado bajo los estándares de la Organización Meteorológica Mundial, se basa en el análisis de registros históricos de 46 estaciones meteorológicas y en modelos climáticos de alta resolución.
El estudio confirma una tendencia sostenida al aumento de las temperaturas medias, una mayor alternancia entre períodos de sequía y lluvias extremas, y un incremento de los impactos sobre la producción agropecuaria, la infraestructura, los recursos hídricos y la salud de la población. Ese diagnóstico constituye el punto de partida para la definición de las políticas de adaptación previstas en el plan provincial.
Una estrategia con 35 medidas
A partir de esa evidencia científica, el Gobierno provincial puso en marcha un conjunto de 35 acciones estratégicas orientadas a fortalecer la resiliencia del territorio. Entre sus principales ejes se encuentran la consolidación de sistemas de monitoreo y alerta temprana, la ejecución de obras de infraestructura hídrica y saneamiento, el impulso de prácticas agropecuarias sostenibles, el fortalecimiento de las políticas de prevención sanitaria frente a enfermedades vectoriales y la articulación permanente con municipios y comunas para incorporar la gestión del riesgo climático en la planificación local.
La estrategia también contempla la capacitación obligatoria de los agentes de la administración pública en materia ambiental, en el marco de la Ley Yolanda, con el propósito de integrar la perspectiva climática en todas las áreas del Estado.
De la presentación participaron el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; la rectora de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Tarabella; la directora del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la UNL e investigadora principal del Conicet, Gabriela Müller; además de intendentes, presidentes comunales, autoridades universitarias y representantes de los sectores científico y productivo.
Planificación y trabajo en equipo
En su intervención, el intendente Poletti dio la bienvenida a los asistentes y destacó la significación del espacio elegido para el encuentro. “Es una satisfacción que este encuentro se realice en nuestra ciudad y más aún en este lugar: el Museo de la Constitución. Porque si hay algo que los santafesinos sabemos, es que convivir con el agua forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad”, expresó el mandatario local.
Asimismo, Poletti enfatizó que abordar estos desafíos requiere un Estado activo e integrado. En ese sentido, sostuvo que la gestión municipal comprende que la respuesta ante estos fenómenos no corresponde a un área aislada, sino a un esfuerzo transversal. El intendente remarcó que se trabaja de manera permanente en el mantenimiento de sistemas hídricos, estaciones de bombeo y reservorios, combinando obras de infraestructura con planificación urbana, gestión ambiental y salud pública.
En relación a las acciones preventivas, Poletti señaló que el municipio se encuentra preparando dispositivos ante la posibilidad del fenómeno de El Niño, coordinando esfuerzos con el Gobierno Provincial y los organismos de protección civil. A su vez, puntualizó la importancia de iniciativas de mediano y largo plazo, como el Proyecto de Entornos Ribereños y la participación en redes internacionales a través de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE).
“Ninguna ciudad puede enfrentar este desafío sola. Necesitamos de la Provincia, de los municipios y comunas, de las universidades, del sector científico, de las organizaciones sociales y también del compromiso de cada vecino”, concluyó el intendente.