Plan de respuesta al cambio climático

Santa Fe presentó el informe sobre la variabilidad climática

Con la participación de más de 250 representantes de gobiernos locales, universidades, organismos científicos y sectores productivos, la Provincia oficializó una estrategia transversal con 35 medidas para anticipar y mitigar los efectos del cambio climático. El plan se apoya en el diagnóstico climático más preciso elaborado hasta ahora sobre el territorio santafesino.