El Parque Nacional Iguazú cerrará desde este lunes 3 de agosto el acceso a la Garganta del Diablo durante 40 días como parte de un operativo preventivo ante el riesgo de una crecida extraordinaria del río Iguazú.
Cerrarán la Garganta del Diablo por 40 días ante el riesgo de una crecida del río Iguazú
El operativo contempla desmontar y resguardar la infraestructura del paseo para evitar daños como los ocurridos en 2023 ante los pronósticos de lluvias intensas.
La medida fue anunciada por autoridades de la Administración de Parques Nacionales junto con la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A., que explicaron que el objetivo es desmontar las pasarelas y barandas metálicas para evitar daños en la infraestructura.
La decisión responde a las proyecciones meteorológicas e hidrológicas que anticipan un aumento significativo del caudal del río durante los próximos meses.
Retirarán la infraestructura
A diferencia de otros episodios similares, en esta oportunidad no se esperará a que el río alcance niveles críticos para actuar.
El operativo consistirá en desmontar las pasarelas y trasladarlas a depósitos seguros con el objetivo de protegerlas de posibles inundaciones.
La medida busca evitar daños como los ocurridos en octubre de 2023, cuando una fuerte crecida destruyó 79 tramos de pasarelas y obligó a mantener cerrado ese sector del parque durante nueve meses.
Desde Iguazú Argentina S.A. señalaron que la decisión fue tomada a partir de los pronósticos vinculados al fenómeno El Niño (ENOS) y de los estudios técnicos que prevén importantes crecidas del río Iguazú.
El resto del parque seguirá abierto
Mientras permanezca cerrado el acceso a la Garganta del Diablo, el resto de los atractivos del Parque Nacional Iguazú continuará funcionando con normalidad.
Las autoridades confirmaron que seguirán habilitados el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, el Territorio Yaguareté, el Tren Ecológico de la Selva, los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Verde, el Sendero Macuco, la muestra histórica del Viejo Hotel Cataratas y los espacios comerciales y gastronómicos.
El anuncio fue encabezado por el intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás, junto con representantes de la Administración de Parques Nacionales, la concesionaria Iguazú Argentina S.A. y el ITUREM.
Plan de contingencia
En paralelo, el Gobierno de Misiones puso en marcha un esquema preventivo ante los pronósticos de lluvias intensas y la posible crecida de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú.
El gobernador Hugo Passalacqua conformó un comité de emergencia para coordinar acciones con los municipios ribereños y realizar un seguimiento permanente del comportamiento de los cursos de agua.
Según los especialistas que monitorean la cuenca en Brasil, durante septiembre y octubre podrían registrarse caudales elevados con riesgo de inundaciones extraordinarias, un escenario que también dependerá del manejo de las represas hidroeléctricas brasileñas.