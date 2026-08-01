En el sur provincial

Avanza la limpieza del Canal Ibarlucea para reforzar la prevención ante un posible fenómeno de El Niño

Las tareas comenzaron sobre 17 kilómetros del Canal Ibarlucea, una obra clave para optimizar el drenaje en cinco localidades del Gran Rosario. La intervención integra un plan provincial que prevé la recuperación de más de 900 kilómetros de canales troncales en el sur, centro y norte santafesino para fortalecer la respuesta frente a eventos climáticos extremos.