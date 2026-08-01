El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas para este sábado 1° de agosto en distintas zonas del noreste y centro del país. Las advertencias alcanzan a las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Alerta por tormentas este sábado: seis provincias bajo aviso amarillo y naranja
Según el SMN se prevén lluvias intensas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 100 km/h en distintas regiones del noreste y centro del país.
Las condiciones más adversas se esperan en sectores de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, donde rige una alerta naranja debido a la posibilidad de tormentas fuertes o localmente severas. En el resto de las áreas afectadas permanece vigente una alerta amarilla.
Alerta naranja
De acuerdo con el SMN, las áreas bajo alerta naranja podrían registrar tormentas aisladas de fuerte intensidad, algunas con características severas.
Los fenómenos previstos incluyen lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo de distintos tamaños, ráfagas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora y fuerte actividad eléctrica. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros.
La advertencia comprende sectores de las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.
Alerta amarilla
En las regiones alcanzadas por la alerta amarilla también se prevén tormentas de variada intensidad, con posibilidad de que algunas sean fuertes o localmente severas.
Según el organismo, estos fenómenos podrán estar acompañados por ráfagas intensas de viento, caída de granizo, abundantes precipitaciones en lapsos cortos y actividad eléctrica. En estas zonas se esperan acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros.
La alerta amarilla abarca sectores de Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
El aviso meteorológico tendrá distintos períodos de vigencia según la provincia afectada. En Formosa, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos la alerta estará vigente durante la mañana. En Corrientes se extenderá desde la mañana hasta la tarde, mientras que en Misiones comenzará durante la tarde.