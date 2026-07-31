Un intenso frente de tormentas avanza violentamente sobre la provincia de Santa Fe, afectando principalmente al sur santafesino y al extremo norte de la provincia de Buenos Aires. Durante las últimas horas, una activa celda de tormenta descargó fuertes precipitaciones, caída de granizo y ráfagas de viento sobre Rosario y sus alrededores.
Avanzan severas tormentas por Santa Fe con ráfagas, granizo y el paso de un tornado
El Servicio Meteorológico Nacional ratificó la llegada de El Niño en medio de un severo temporal con fenómenos que ya afectan a Rosario, San Genaro y la zona rural de Bernardo de Irigoyen.
Momentos de tensión: ¿Tornado o tromba?
Frente a la incertidumbre y la conmoción generada por las impactantes imágenes en San Genaro (a 100 kilómetros de Rosario), especialistas aclararon la naturaleza exacta del fenómeno. En diálogo exclusivo con El Litoral, el meteorólogo Mario Navarro fue tajante al clasificar el evento atmosférico.
"Es un tornado por la intensidad y el ancho que tiene de la banda del vórtice. Tenés un canal de destrucción, lo que demuestra el proceso de cómo el sistema va destruyendo todo a su paso. Ahí supera ampliamente los 104 km/h", explicó Navarro, precisando la mecánica de los destrozos reportados por los vecinos, que incluyeron voladuras de techos, caída de árboles y daños en la infraestructura.
En paralelo, en la zona rural de Bernardo de Irigoyen —entre Campo Soto y Campo Mauro— se registró otro evento de similares características que afectó parcelas agrícolas, aunque en ese sector afortunadamente solo se reportaron daños menores y ninguna persona herida.
Alerta vigente en Rosario y la región centro-sur
El área metropolitana de Rosario y los departamentos linderos se mantienen bajo alerta meteorológica por fenómenos significativos. Debido al temporal, un camión volcó sobre el cantero de la autopista Rosario-Córdoba, cerca del puente Wilde, durante el fuerte temporal. Las autoridades de Protección Civil reiteraron que las celdas de tormenta continúan desarrollándose con capacidad para generar:
- Abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.
- Ráfagas intensas de viento con potencial de arrastre de objetos sueltos.
- Caída de granizo y elevada actividad eléctrica.
Se insta a la población a no circular por la vía pública salvo necesidad extrema, retirar objetos de balcones o patios y evitar refugiarse debajo de árboles o columnas del tendido eléctrico.
Alerta naranja para Rosario y el sur; alerta amarilla en toda la provincia
Frente al avance del sistema frontal, el SMN elevó la categoría de advertencia a alerta naranja para los departamentos del sur provincial, incluyendo Rosario, Iriondo, San Lorenzo y Constitución. En este sector se prevé el desarrollo de celdas de tormenta de variada intensidad con capacidad para generar ráfagas violentas de viento, fuerte actividad eléctrica, intensa caída de agua en cortos períodos y abundante granizo.
A su vez, toda la provincia de Santa Fe permanece bajo alerta amarilla, abarcando la franja central y norte. Las marcas térmicas se mantendrán elevadas y con alta humedad, alcanzando máximas proyectadas de hasta 29°C y mínimas cercanas a los 16°C.
El frente de inestabilidad continuará su marcha afectando la franja central y norte de Santa Fe. El pronóstico oficial advierte que las condiciones adversas persistirán mientras el sistema frontal interactúe con la masa de aire húmedo instalada en la región. Se aconseja seguir los avisos a corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional y acatar las indicaciones de las intendencias y comunas locales.