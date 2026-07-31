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Este viernes llegan tormentas fuertes a seis provincias con posible granizo

El organismo meteorológico emitió advertencias para distintas regiones del país por fenómenos intensos que podrían incluir lluvias abundantes, actividad eléctrica y ráfagas.

Las alertas contemplan fenómenos que podrían afectar distintas provincias. Foto Flavio RainaLas alertas contemplan fenómenos que podrían afectar distintas provincias. Foto Flavio Raina
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para este viernes 31 de julio en sectores de Buenos Aires y otras cinco provincias.

Las advertencias abarcan áreas de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y La Pampa. Las condiciones más intensas se prevén en el este bonaerense, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además del sur entrerriano y parte del sudeste santafesino, donde rige una alerta naranja.

Mirá tambiénAlerta amarilla por tormentas fuertes para este viernes en la ciudad de Santa Fe

Qué implica la alerta naranja

El nivel naranja alcanza al este de la provincia de Buenos Aires, incluyendo al AMBA y zonas cercanas, junto con sectores del sur de Entre Ríos y del sudeste de Santa Fe.

Según informó el organismo, esas regiones podrían registrar tormentas aisladas fuertes y algunas severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por lluvias intensas en períodos cortos, granizo de distintos tamaños, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora e importante actividad eléctrica.

El mapa muestra las zonas alcanzadas por las advertencias meteorológicas.El mapa muestra las zonas alcanzadas por las advertencias meteorológicas.

El SMN estimó valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

La alerta naranja indica que pueden presentarse fenómenos meteorológicos peligrosos capaces de afectar a la sociedad, los bienes y el ambiente.

Dónde rige la alerta amarilla

Además, se mantiene una alerta amarilla en sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa que no están incluidos dentro del nivel naranja.

En esas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes o localmente severas. También podrían registrarse ráfagas, caída de granizo, abundante lluvia en lapsos breves e intensa actividad eléctrica.

El organismo difundió los sectores afectados por las condiciones adversas.El organismo difundió los sectores afectados por las condiciones adversas.

Para estas zonas, el SMN prevé acumulados de precipitación de entre 30 y 50 milímetros, aunque aclaró que esos valores podrían ser superados de forma localizada.

Horarios de vigencia de las alertas

En la provincia de Buenos Aires, la alerta amarilla rige durante la tarde y la naranja durante la noche.

En Entre Ríos y Santa Fe también se mantiene alerta amarilla por la tarde y naranja por la noche.

En Córdoba la advertencia amarilla se extiende durante la tarde y la noche, mientras que en Santiago del Estero rige durante la noche.

En La Pampa, la alerta amarilla está prevista para la tarde.

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