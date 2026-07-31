El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas para este viernes 31 de julio en sectores de Buenos Aires y otras cinco provincias.
Este viernes llegan tormentas fuertes a seis provincias con posible granizo
El organismo meteorológico emitió advertencias para distintas regiones del país por fenómenos intensos que podrían incluir lluvias abundantes, actividad eléctrica y ráfagas.
Las advertencias abarcan áreas de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y La Pampa. Las condiciones más intensas se prevén en el este bonaerense, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además del sur entrerriano y parte del sudeste santafesino, donde rige una alerta naranja.
Qué implica la alerta naranja
El nivel naranja alcanza al este de la provincia de Buenos Aires, incluyendo al AMBA y zonas cercanas, junto con sectores del sur de Entre Ríos y del sudeste de Santa Fe.
Según informó el organismo, esas regiones podrían registrar tormentas aisladas fuertes y algunas severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por lluvias intensas en períodos cortos, granizo de distintos tamaños, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora e importante actividad eléctrica.
El SMN estimó valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.
La alerta naranja indica que pueden presentarse fenómenos meteorológicos peligrosos capaces de afectar a la sociedad, los bienes y el ambiente.
Dónde rige la alerta amarilla
Además, se mantiene una alerta amarilla en sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa que no están incluidos dentro del nivel naranja.
En esas áreas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes o localmente severas. También podrían registrarse ráfagas, caída de granizo, abundante lluvia en lapsos breves e intensa actividad eléctrica.
Para estas zonas, el SMN prevé acumulados de precipitación de entre 30 y 50 milímetros, aunque aclaró que esos valores podrían ser superados de forma localizada.
Horarios de vigencia de las alertas
En la provincia de Buenos Aires, la alerta amarilla rige durante la tarde y la naranja durante la noche.
En Entre Ríos y Santa Fe también se mantiene alerta amarilla por la tarde y naranja por la noche.
En Córdoba la advertencia amarilla se extiende durante la tarde y la noche, mientras que en Santiago del Estero rige durante la noche.
En La Pampa, la alerta amarilla está prevista para la tarde.