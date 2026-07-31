Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas fuertes para este viernes en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe tendrá una jornada con temperaturas que llegarán a los 28°C y cielo parcialmente nublado. El SMN mantiene un alerta amarillo por tormentas para el área y prevé lluvias de variada intensidad hacia la noche, con ráfagas, posible granizo y abundante actividad eléctrica.