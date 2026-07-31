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Alerta amarilla por tormentas fuertes para este viernes en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe tendrá una jornada con temperaturas que llegarán a los 28°C y cielo parcialmente nublado. El SMN mantiene un alerta amarillo por tormentas para el área y prevé lluvias de variada intensidad hacia la noche, con ráfagas, posible granizo y abundante actividad eléctrica.

Alerta amarilla por tomentas fuertes en Santa Fe Alerta amarilla por tomentas fuertes en Santa Fe
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La ciudad de Santa Fe atraviesa este viernes 31 de julio con un escenario meteorológico que irá cambiando a lo largo del día. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 6 se registraban 18,7°C, cielo parcialmente nublado, una humedad del 91%, presión de 1003,8 hPa y viento del este a 19 km/h.

La temperatura continuará en ascenso durante las primeras horas y podría alcanzar una máxima de 28°C, en una jornada que tendrá condiciones de inestabilidad creciente.

El SMN pronostica tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Los vientos soplarán principalmente del noreste y luego del norte, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Clima Créditos: Manuel FabatiaViernes inestable Créditos: Manuel Fabatia

Alerta amarillo por tormentas para Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para el área de Santa Fe un alerta amarillo por tormentas. De acuerdo con el organismo, el área puede ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.

El fenómeno podría estar acompañado por fuertes ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, lluvias abundantes en períodos cortos e intensa actividad eléctrica.

El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque advierte que esos registros pueden ser superados de manera puntual.

La situación se volvería más inestable hacia la noche. Para ese momento se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones que asciende al 70-100%. El viento rotará hacia el sudoeste y tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 42-50 km/h.

Por este motivo, durante la noche del viernes podrían registrarse los fenómenos de mayor intensidad de la jornada.

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Pronóstico extendido

El cambio de tiempo previsto para el viernes tendrá continuidad durante el fin de semana, acompañado por un marcado descenso de las temperaturas.

Sábado: se espera una jornada más fresca, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 21°C. Las condiciones serán diferentes a las de este viernes, con temperaturas más bajas luego del ingreso de aire más frío.

Domingo: continuará el descenso térmico. El SMN anticipa una mínima de 11°C y una máxima de 20°C, por lo que será una jornada fría a fresca, especialmente durante las primeras horas.

Lunes: el comienzo de la semana mantendrá el ambiente fresco, con una mínima prevista de 13°C y una máxima de apenas 18°C.

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