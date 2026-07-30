La mañana comenzó con cielo mayormente nublado y 12,3°C en la ciudad de Santa Fe, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional. La humedad era muy elevada, del 98%, mientras que el viento soplaba del sudeste a 15 km/h. La jornada tendrá una máxima de 21°C y, por el momento, no se esperan lluvias.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 30 de julio
En menos de cinco minutos, un repaso de la información que puede ayudarte a evitar demoras, anticipar cortes y organizar las actividades de este jueves 30 de julio en Santa Fe.
Pero el tiempo no es el único dato que conviene revisar antes de salir. Este jueves hay intervenciones en distintas calles de la ciudad, desvíos de colectivos y cortes programados de energía en Santa Fe y Santo Tomé. Además, ANSES tiene prestaciones habilitadas para distintos beneficiarios.
Clima: una mañana húmeda y cielo mayormente nublado
Santa Fe comenzó el jueves con 12,3°C, 98% de humedad, presión de 1015,2 hPa y viento del sudeste a 15 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros.
El pronóstico del SMN anticipa una mínima de 11°C y una máxima de 21°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche.
La probabilidad de precipitaciones es del 0% durante toda la jornada, por lo que no se prevén lluvias para este jueves.
Durante la mañana se esperan alrededor de 14°C y por la tarde se alcanzaría la máxima de 21°C. Por la noche, la temperatura rondaría los 20°C.
El viento tendrá velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h, con predominio del sector noreste durante las diferentes franjas del día.
¿Qué pasa el viernes, sábado y domingo?
El cambio más importante llegará el viernes, cuando la temperatura podría trepar hasta los 29°C, con una mínima de 16°C.
El sábado habrá un marcado descenso de la máxima: se esperan 18°C de mínima y apenas 20°C de máxima.
Para el domingo se anticipa una nueva recuperación, con una mínima de 9°C y una máxima de 22°C.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí, especialmente durante la mañana. Aunque la temperatura subirá durante el día, el comienzo de la jornada será fresco y muy húmedo. Para quienes permanezcan en la calle durante varias horas, conviene llevar una prenda que pueda retirarse durante la tarde.
Tránsito: calles con intervenciones y desvíos de colectivos
El informe de tránsito de la mañana registra diferentes trabajos y reducciones de calzada que pueden generar demoras en el área urbana.
Uno de los puntos a tener en cuenta es avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo, donde se realizan obras de ASSA vinculadas a un socavón. En la intersección de 25 de Mayo con avenida General López se permite el giro a la derecha sobre General López.
También hay reducción de calzada en:
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero, por obras de ASSA.
Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno, por trabajos de bacheo municipal.
Urquiza y bulevar Pellegrini, por obras de ASSA.
25 de Mayo y bulevar Pellegrini, donde se realizan trabajos sobre el cantero central.
Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero, en barrio El Pozo.
Estas intervenciones pueden modificar los tiempos habituales de viaje, especialmente durante los horarios de mayor circulación.
También hay desvíos de colectivos. La línea 16 modifica su recorrido por las obras en Entre Ríos. En barrio El Pozo, las líneas 2 y 9 también presentan cambios de recorrido debido a la intervención sobre Alejandro Greca.
Si vas a circular por esas zonas, la recomendación es salir unos minutos antes y, cuando sea posible, elegir vías alternativas.
¿Y el Puente Carretero, Ruta 11, Ruta 168 y Autopista Santa Fe-Rosario?
El material disponible para esta nota no informa un corte o restricción específica para este jueves en el Puente Carretero, Ruta Nacional 11, Ruta Nacional 168 o la Autopista Santa Fe-Rosario.
Por eso, no se atribuyen a esos corredores condiciones que no hayan podido verificarse con la información suministrada.
Cortes de luz: tres zonas afectadas este jueves
La Empresa Provincial de Energía programó interrupciones del servicio para realizar tareas de mantenimiento y mejoras.
En Santa Fe, los cortes previstos son:
De 8 a 12: De La Salle, Ruta Nacional 168, Mendoza y Soria.
De 8.30 a 12.30: Ruta Nacional 168, Caito, Sureda y terraplén.
En Santo Tomé, habrá una interrupción:
De 11.30 a 13.30: Alberdi, López y Planes, Mariano Candioti y José Mármol.
Si vivís o trabajás dentro de alguna de estas zonas, conviene anticipar las tareas que dependan de electricidad y cargar previamente teléfonos, computadoras u otros dispositivos.
La información suministrada indica que estos trabajos son programados.
ANSES: quiénes cobran este jueves
Este jueves 30 de julio, ANSES tiene habilitados pagos para beneficiarios de distintas prestaciones.
Según el calendario informado, se encuentra disponible la Prestación por Desempleo Plan 2 para todas las terminaciones de DNI, con el período de cobro comprendido entre el 30 de julio y el 11 de agosto.
También están habilitadas para todas las terminaciones de documento las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción.
Además, se encuentran disponibles las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI.
ANSES cuenta con una consulta oficial para verificar las fechas de cobro y el detalle de cada prestación según el beneficiario.
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Para quienes tengan que viajar fuera de la ciudad, el Gobierno de Santa Fe mantiene en marcha un programa de reparación de rutas provinciales que incluye corredores de los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Javier, Garay, San Justo y La Capital. Las obras forman parte de un plan de conservación vial anunciado para 2026.
En particular, entre los corredores incluidos figura la Ruta Provincial 62, entre la Ruta Nacional 11 y la Ruta Provincial 1, dentro de las intervenciones previstas para el centro provincial.
Además, quienes viajen por la Autopista Santa Fe-Rosario deben tener presente que la estación YPF ubicada en el kilómetro 101, en Arocena, permanece cerrada por obras desde comienzos de julio y se prevé su reapertura para enero de 2027. La Provincia recomendó planificar la carga de combustible antes o después de ese punto.
✅ Antes de salir de casa
Un último repaso puede evitarte inconvenientes durante la jornada:
Clima: fresco y muy húmedo por la mañana, máxima de 21°C y sin lluvias previstas.
Tránsito: atención en General López, Entre Ríos, Santiago de Chile, Urquiza, 25 de Mayo y barrio El Pozo.
Colectivos: hay desvíos en las líneas 16, 2 y 9.
Cortes de luz: previstos en dos sectores de Santa Fe y uno de Santo Tomé.
Agua: hay obras de ASSA que afectan la circulación; no se informó un corte general en el material disponible.
ANSES: cobran Desempleo Plan 2, Asignaciones de Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
Qué llevar: abrigo liviano para la mañana.
Qué evitar: circular sin margen de tiempo por las zonas donde hay obras.
Recomendación del día: si tu recorrido incluye alguno de los sectores intervenidos, revisá el desvío antes de salir y calculá algunos minutos adicionales.