Corralón Municipal

Cuál es el impactante número de vehículos que se desguazaron en Santa Fe en sólo un año

Habrá otro operativo de descontaminación, desguace y compactación el próximo 7 de agosto: serán 15 autos y unas 190 motos. Advierten que el Corralón Municipal corre un “alto riesgo ambiental”. Cómo son los datos hacia atrás en el tiempo.