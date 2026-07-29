A través de la Resolución Interna N° 107/2026, la Municipalidad de Santa Fe dispuso para el 7 de agosto un nuevo procedimiento descontaminación, desguace y compactación unas 190 motos y 15 autos (205 vehículos), alojados en el Depósito de Vehículos Retenidos (DVR), o Corralón Municipal, Av. Pte. Perón 3575 de esta capital.
Cuál es el impactante número de vehículos que se desguazaron en Santa Fe en sólo un año
Habrá otro operativo de descontaminación, desguace y compactación el próximo 7 de agosto: serán 15 autos y unas 190 motos. Advierten que el Corralón Municipal corre un “alto riesgo ambiental”. Cómo son los datos hacia atrás en el tiempo.
La administración a cargo del intendente Juan Pablo Poletti viene ejecutando periódicamente estos procedimientos, básicamente por un factor agravante: el impacto ambiental negativo que se está generando en el Corralón, saturado de vehículos retenidos en operativos de tránsito y por la Policía (ver más abajo).
Un elemento interesante a analizar es cuántos operativos de reducción a chatarra se realizaron en el transcurso de un año (segundo semestre de 2025 y lo que va de 2026). El último se realizó el pasado 15 de julio: se redujeron a chatarra 25 automóviles y unas 440 motos (465 vehículos en total). Antes, el 10 de marzo de este año, se habían desguazado 84 motos.
Más atrás en el tiempo
Como informó El Litoral, en septiembre de 2025 se anunciaba la compactación de 7 autos, están en condiciones de compactarse por el transcurso de seis meses de retenidos. A la par se inició un expediente para compactar 30 autos más, algunos abandonados y otros no retirados por sus titulares: en total, 37 coches.
En octubre de 2025 el gobierno local informaba que se destinaban a destrucción 140 motos. De ese total, 73 habían sido retenidas por la Policía, y 67 por el área de Control y la dirección de Tránsito municipal. Finalmente en diciembre pasado, se desguazaron 258 motos retenidas desde el 2022 hasta el 25 de octubre de 2024.
Si se cuentan los vehículos a ser desguazados en el próximo procedimiento del 7 de agosto, casi 1.200 vehículos habrán sido reducidos a chatarra en el Corralón Municipal de Santa Fe capital en el transcurso de tan solo un año.
Lo que preocupa: el medioambiente
La frecuente periodicidad de estos procedimientos en el Corralón no son antojadizos: tienen su fundamento en una situación que al parecer se agrava, y afecta la cuestión sanitaria y medioambiental del lugar.
Como dio a conocer este diario, desde el municipio se solicitó a la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente la elaboración de un informe de impacto ambiental respecto del Depósito de Vehículos Retenidos.
En dicho informe, se advirtió la existencia de un “importante riesgo de contaminación, tanto del suelo como de la atmósfera”, como consecuencia de “la fuga de fluidos, lubricantes, combustibles y otros provenientes de piezas mecánicas de los vehículos, lo cual genera riesgos para la salud humana y el ambiente”, enfatiza la resolución.
Así, en virtud de los riesgos advertidos por la acumulación de vehículos, tanto para el ambiente, salud y seguridad de los trabajadores y vecinos del lugar, “resulta necesario adoptar las medidas urgentes sugeridas de compactación”, conforme la Ley Provincial N° 11.856/2000, que regula el desguace de vehículos en municipios y comunas.
“Estos vehículos en abandono que están en el patio del corralón acumulan agua, luego de las lluvias. Y esa agua acumulada puede terminar siendo un foco infeccioso de determinados vectores (Aedes aegypti, ratas y demás alimañas)”, agregaban desde esa área municipal, en diálogo con este diario.
Por otro lado, se advertía desde el área de Tránsito municipal que el Corralón estaba "al límite de su capacidad física". Ese límite casi colapsado del espacio físico en el corralón fue producto, según dicha dependencia municipal, de "los escasos procedimientos de compactación en la gestión municipal anterior”.
Para llevar adelante la descontaminación, desguace y compactación, deben aplicarse los principios de transparencia y la necesidad de garantizar la defensa de los derechos que pudieran tener algunos particulares sobre los bienes a compactar”. Por ello, se estima necesario dar la publicidad pertinente con una antelación no menor a diez días.
Tras la intervención del Departamento Escribanía Municipal a los fines de constatar el debido procedimiento, desde la Dirección Ejecutiva de Control de Tránsito, Seguridad Vial y Transporte, se fijó como fecha de inicio de compactación el 7 de agosto próximo.
Qué dicen las normas
Como se dijo, los vehículos que serán reducidos se encuentran retenidos en el Corralón no sólo en los procedimientos de control realizados en distintos operativos de tránsito municipal y del retiro de vehículos abandonados en la vía pública, sino también por aquellos retenidos por la Policía provincial.
Esto último se da conforme lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 0460/2022, por el cual se facultó a la fuerza policial a realizar controles y retenciones preventivas de motovehículos cuando los conductores no logren acreditar la titularidad del dominio, la posesión legítima o la autorización de uso.
También se menciona el convenio de colaboración rubricado el 12 de abril 2022 entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad provincial (Decreto N° 00114), el cual que permite a la administración local derivar los rodados no reclamados en el Corralón hacia los procesos de descontaminación, desguace y compactación masiva.