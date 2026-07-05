Ciudad de Santa Fe

Por las peligrosas fugas de fluidos contaminantes, harán otra "urgente" compactación de vehículos

En el Corralón Municipal se agrava la situación de impacto ambiental negativo. Por ello, el municipio dispuso descontaminar y desguazar unos 460 autos y motos retenidos en operativos de control de tránsito o abandonados.