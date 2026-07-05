A través de la resolución N° 010/2026, la Municipalidad de Santa Fe, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, dispuso la descontaminación, desguace y compactación de unos 460 vehículos retenidos en el Depósito de Vehículos Retenidos (DVR), o Corralón Municipal, en Av. Pte. Perón 3575 de la ciudad capital.
Por las peligrosas fugas de fluidos contaminantes, harán otra "urgente" compactación de vehículos
En el Corralón Municipal se agrava la situación de impacto ambiental negativo. Por ello, el municipio dispuso descontaminar y desguazar unos 460 autos y motos retenidos en operativos de control de tránsito o abandonados.
En concreto, se reducirán a chatarra 25 automóviles y y unas 440 motos que se encuentran en dicho depósito por haber sido retenidas en operativos de control, en conjunto con la Policía provincial, o abandonados en la vía pública. La tarea tendrá lugar el próximo 15 de julio.
En los anexos de la resolución se presenta el extenso listado de los vehículos retenidos. Estos se encuentran en diferentes estados y fechas de retención, con los datos específicos de cada uno. Lo llamativo es que hay algunas unidades que están allí desde hace seis años.
El área a cargo de este trabajo es la secretaría de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana municipal, a cargo de Sebastián Mastropaolo.
Se publicarán los correspondientes edictos con al menos 10 días de antelación a la compactación en el boletín oficial del municipio y en el diario El Litoral, consigna la resolución. Asimismo, se requerirá la intervención del Departamento de Escribanía Municipal para verificar el procedimiento.
Alerta ambiental
La resolución indica que se había solicitado a la secretaría de Gestión Urbana y Ambiente municipal la elaboración de un nuevo informe de impacto ambiental respecto del Depósito de Vehiculos Retenidos (DVR), con relación al listado de los automotores y motovehículos que ahora serán reducidos.
Este informe advirtió la existencia de un "importante riesgo de contaminación, tanto del suelo como de la atmósfera", debido a la "fuga de fluidos, lubricantes, combustibles, y otros provenientes de las piezas mecánicas de los vehículos retenidos", todo lo cual genera "riesgos para la salud humana y el ambiente".
Por tales riesgos generados por la acumulación de vehículos, tanto para el ambiente, salud y seguridad de los trabajadores y vecinos del lugar, "resulta necesario adoptar las medidas urgentes dispuestas" de descontaminación, desguace y compactación.
"Al límite"
A mediados de 2024, desde la Dirección de Tránsito municipal se aseguraba que el Corralón estaba "al límite de su capacidad física".
A su vez, se había acordado con el gobierno provincial que no se ingresen (al DVR) más motos retenidas por la Policía en los operativos de control municipal, según los alcances del decreto N° 460/2022, que permitió a la Policía santafesina retener motos si no se lograba acreditar su dominio.
“Estos vehículos en abandono que están en el patio del corralón acumulan agua, luego de las lluvias. Y esa agua acumulada puede terminar siendo un foco infeccioso de determinados vectores (Aedes aegypti, ratas y demás alimañas)”, agregaban desde esa área municipal, en diálogo con este diario.
Ese límite casi colapsado del espacio físico en el corralón fue producto, según dicha dirección, de "los escasos procedimientos de compactación en la gestión municipal anterior”, aducían luego.
Marco normativo
El municipio capitalino tiene las facultades y deberes de disponer estas tareas de compactación de acuerdo a un marco normativo preexistente, que se basa en primer lugar en la Ley N° 14.436 (nueva Ley Orgánica de Municipios de la provincia de Santa Fe).
También, en la Ordenanza Nº 12.916, sancionada por el Concejo capitalino en diciembre de 2023, la cual establece la estructura orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal y determina las competencias de las distintas secretarías que asisten a la Intendencia de Santa Fe ciudad.
Finalmente, deben citarse el Decreto Provincial N° 0460/2022, y el Convenio de Colaboración suscripto con fecha 12/04/2022 entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad provincial (Decreto D.M.M. N° 00114/2022).
La última
La última compactación se realizó el pasado 17 de febrero. Fueron 84 motos cuyos modelos iban del 2 de octubre de 2022 al 15 de febrero de 2025. En los anexos de la resolución todas figuran como “retenidas”, tanto en los operativos de control vial como por la Policía, que nunca fueron retiradas por sus dueños.