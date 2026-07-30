Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Estado de rutas ycaminos
Las rutas y accesos de las regiones sur y centro de la provincia de Santa Fe presentan bancos de neblina leves que reducen la visibilidad. Se recomienda circular con precaución y respetar las indicaciones del personal vial.
Autovía Nacional 19: durante la madrugada se produjo el vuelco de un camión que transportaba chatarra en el kilómetro 29, en inmediaciones del acceso a San Carlos. Por el momento se desconocen las causas del siniestro.
Como consecuencia, la circulación en la mano hacia Santa Fe se encuentra reducida a un carril. Se solicita transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.
RN 11 – Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: debido a las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, se encuentra operativo un desvío para la mano hacia Santo Tomé, a la altura del distribuidor de CILSA, en la cabecera santafesina.
En ese sector, la mano que circula hacia Santa Fe funciona provisoriamente en doble sentido durante unos 200 metros. Se recomienda extremar la precaución y prever demoras superiores a las habituales. Como alternativa, se puede utilizar la Autopista Santa Fe-Rosario.
RN A012: continúa el corte total en la intersección con RN 34, debido a las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Para los vecinos de la zona se encuentran habilitados desvíos específicos para vehículos livianos. En tanto, el tránsito pesado solo podrá acceder al Parque Industrial de Roldán por A012 y RN 1V 09. Está prohibida la circulación de camiones por la A012 entre RN 1V 09 y RN 34, excepto aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
Obras en rutas provinciales
Continúan trabajos de pavimentación y repavimentación en distintos corredores provinciales, entre ellos las rutas 1, 2, 5, 6, 7-s, 10, 10-s, 13, 21, 23, 31, 39, 41-s y 96, además de sectores de la Circunvalación de Venado Tuerto y otros accesos.
También se realizan obras en rotondas y puentes de distintos puntos de la provincia, entre ellos el nuevo puente carretero de la RN 11 entre Santa Fe y Santo Tomé.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López.
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.