El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Para los vecinos de la zona se encuentran habilitados desvíos específicos para vehículos livianos. En tanto, el tránsito pesado solo podrá acceder al Parque Industrial de Roldán por A012 y RN 1V 09. Está prohibida la circulación de camiones por la A012 entre RN 1V 09 y RN 34, excepto aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.