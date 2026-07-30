Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 30 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Trabajos programados de la EPE.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 De La Salle, Ruta Nac. N° 168, Mendoza y Soria
08:30 - 12:30 Ruta Nac. N° 168, Caito, Sureda y terraplén
Santo Tomé
11:30 - 13:30 Alberdi, López y Planes, Mariano Candioti y José Mármol
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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